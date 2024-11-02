Автобус № 36 в Новосибирске теперь ходит чаще

В Новосибирске увеличили количество автобусов на маршруте № 36 . Это решение было принято муниципалитетом после того, как жительница Советского района обратилась к прокурору области Александру Бучману с жалобой на работу общественного транспорта.
Прокуратура провела проверку и направила представление главе департамента транспорта мэрии Новосибирска. Как стало известно из сообщения областной прокуратуры, департамент принял меры, направленные на улучшение транспортной доступности.
— В настоящее время среднесуточный выпуск подвижного состава составляет 87,5%, на момент обращения в прокуратуру – 54-57%, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что с 3 ноября в Новосибирске будет отменен троллейбусный маршрут № 15к.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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