Законопроект о создании единой электронной площадки объявлений вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении

Судя по информации, размещенной на сайте Госдумы РФ, законопроект о внесении поправок в ФЗ «О рекламе» вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента на 15 июля. Речь идет о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и электронных досок объявлений. Представители компаний-классифайдов категорически против таких корректировок в рекламном законодательстве.

— Создание больших компаний — лидеров индустрии занимает годы, это долгий кропотливый труд. Устойчивые IT-бизнесы, действующие как ответственные работодатели и крупнейшие налогоплательщики, становятся важным фактором для развития экономики страны и роста благосостояния россиян, — говорится в телеграм-канале Авито. — Непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявления, могут в одночасье привести к разрушению целой Интернет-отрасли. Совершенно непонятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания IT-талантов. Конечно, это вызывает недоумение и разочарование у всех участников отрасли, которые помогали и помогают развивать экономику России.

Напомним, законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и электронных досок объявлений был внесен в Госдуму 7 июля, в комитет по экономической политике депутатом Артемом Кирьяновым (зампред комитета).

Законопроект предполагает, что единый оператор цифровых рекламных конструкций необходим для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в целях обеспечения равных условий распространения цифровой рекламы и предотвращения распространения недостоверной информации, создания условий для контроля за рекламой, размещаемой на цифровых рекламных конструкциях, а также информацией, размещаемой в электронных объявлениях физических лиц в данном информационном ресурсе и в иных целях.

Предполагается, что оператор будет курировать обращение информации по наружной рекламе на цифровых носителях, на транспорте, а также в электронных досках с объявлениями.

Напомним, 5 июля Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о регулировании деятельности сайтов частных объявлений — классифайдов. Согласно документу, сервисы объявлений с большой аудиторией должны будут установить единый измеритель аудитории и разместить форму для взаимодействия с Роскомнадзором, а в капиталах компаний иностранцы не смогут владеть долей более 20%.

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