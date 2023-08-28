Приставы забрали телефон с наркотическими переписками у жителя Новосибирской области

Купинское подразделение судебных приставов конфисковало в пользу государства мобильный телефон Redmi Note 10S. Об этом сообщает ГУФССП России по Новосибирской области.

— Ранее житель Купино незаконно приобрёл и хранил без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере, — говорится в сообщении.

На смартфоне он хранил переписку по вопросам приобретения наркотиков. Суд помимо основного наказания решил конфисковать и сам телефон.

Фигурант сдал гаджет добровольно.

Ранее редакция сообщала о том, что у двух жителей Новосибирской области машины конфисковали в доход государства.