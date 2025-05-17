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В Новосибирске не хватает около 700 учителей

  • 17/05/2025, 11:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске не хватает около 700 учителей
Топ-5 список самых дефицитных педагогов в городе остается неизменным

В школах Новосибирска, подведомственных мэрии, на конец апреля было 678 вакансий учителей-предметников. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в департаменте образования муниципалитета.

— По состоянию на декабрь 2024 закрепление молодых специалистов, трудоустроенных в 2024/2025 учебном году, составило 98 %. Основная причина расторжения трудового договора с образовательной организацией — смена места жительства специалистов (переезд в другой регион), — уточнили в департаменте.

В 2025 году в городе планируется ввод в эксплуатацию двух зданий школ: на улицах Кубовая и Крылова. Для них потребуются еще 87 учителей. В департаменте подчеркнули, что ежегодно в муниципальные общеобразовательные организации трудоустраивается более 350 молодых специалистов.

Наиболее востребованными по-прежнему остаются учителя начальных классов, математики, учителя русского языка и литературы, иностранного языка, физики.

Между тем, по данным Министерства образования Новосибирской области, у выпускников региона с каждым годом растет интерес к естественно-научным предметам.

— Среди одиннадцатых классов в этом году выросло количество тех, кто сдает профильную математику, а также биологию, химию и физику. У девятых классов по биологии рост с 24 до 37%, по географии — с 36 до 38%. Также растет интерес к сдаче английского, — рассказывал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

Напомним, в сентябре 2024 года педагогический состав школ города пополнили 329 выпускников вузов. По данным на сентябрь в городе не были закрыты около 800 вакансий, в целом по области около 1000. Самыми дефицитными были учителя математики, физики, русского и иностранного языка, а также начальных классов.

При этом в НГПУ в 2024 году поступило рекордное количество студентов: 2200 бюджетников, 1300 студентов оплачивают обучение самостоятельно. В вузе зафиксировали значительное увеличение количества абитуриентов, поступающих на факультеты иностранных языков, рост желающих получить профессию логопеда и учителя начальных классов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снесут все концессионные школы. Новые здания планируется построить к четвертому кварталу 2025 года. Для них также потребуются педагоги. 

Фото freepik, автор: freepik 

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Рубрики : Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : дефицит учителей


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