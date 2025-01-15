Медсестра потеряла сознание на работе и умерла под Новосибирском

В Бердской центральной городской больнице Новосибирской области скончалась медсестра. По имеющейся информации, женщине стало плохо во время работы, она потеряла сознание. Врачи реанимационного отделения пытались спасти её, но, к сожалению, их усилия оказались тщетными.

– В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти работника, – сообщает Государственная инспекция труда в Новосибирской области.

Специалисты провели опрос, осмотр и изучили документы, касающиеся трудовой деятельности медсестры, включая режим её труда и отдыха. В случае выявления каких-либо нарушений будут приняты соответствующие административные меры.

Ранее редакция сообщала о том, что в медучреждениях Новосибирска зафиксирован дефицит медицинских сестёр. Последнее время наметилась положительная динамика в решении кадрового вопроса.