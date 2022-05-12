Новосибирские ученые и фармацевты не видят особого дефицита субстанций

— Сегодня в мире нет ни одной фармкомпании, которая полностью обеспечивает себя субстанциями для изготовления препаратов. Номенклатура лекарственных препаратов исчисляется десятками тысяч, некоторые субстанции синтезируются 1-2 компаниями в мире и затем доставляются всем производителям. Если сейчас и есть какой-то дефицит, то это связано с проблемами логистики и доставки. В целом, по доступности субстанций со времен введения санкций ситуация в РФ драматически не изменилась. Хотя логистика и цены выросли прилично, — заявил на пресс-конференции замдиректора по научной работе Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Коваль.

Он пояснил, что институт на постоянной основе работает с заказами, но ничего безумно срочного, как было в начале 2020 года при выявлении коронавируса, сейчас не наблюдается. Напомним, тогда большинство стран мира закрыли свои рынки, поэтому новосибирским ученым и компаниям пришлось разрабатывать и оперативно запускать на рынок много компонентов для ПЦР-диагностики, синтеза нуклеиновых кислот и т. д.

Руководитель отдела стратегического развития Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Юрий Хрипко пояснил, что в институт в последнее время обращаются коммерческие заказчики и говорят, что им что-то «срочно нужно».

— Но мы — научное учреждение, и наш срок планирования отличается от того, с которым работает бизнес, желающий заработать на ажиотаже. У нас это 3-5 лет, а у бизнеса — полгода- год, — комментирует эксперт. — Сейчас у нас выстраивается взаимодействие с крупными компаниями, формируется инфраструктура, которая сможет работать на импортозамещение.

Исполнительный директор фармкомпании ПФК «Обновление» (бренд Renewal) Владимир Гречкин добавил, что ни один иностранный фармпроизводитель не заявил о том, что прекращает работать в России. Они говорили о прекращении клинических и маркетинговых исследований, но не об уходе. Дефицит лекарств, возникший месяц назад, по его словам, был обусловлен ажиотажным спросом.

— Любое производственное предприятие, давно работающее с каким-то препаратом или запускающее производство нового препарата, всегда заботится об альтернативных поставках любого вещества, так как не может себе позволить зависеть от одного поставщика, — говорит Гречкин. — Каждый препарат многокомпонентен. Например, у нас в проработке постоянно находятся около тысячи позиций, и мы взаимодействуем в части поставок веществ для субстанций со всем миром. Сейчас акцент смещается от недружественных стран в сторону Китая, Индии и Латинской Америки. По тем препаратам, которые мы выпускаем, у нас созданы большие запасы сырья. Этому научила пандемия, во время которой закрывались основные поставщики, возникали проблемы с логистикой.

Кроме того, участники пресс-конференции отметили, что идет работа и по импортозамещению оборудования. Так, Владимир Коваль рассказал, что на заседании приборной комиссии СО РАН проанализировали возможности новосибирских предприятий, которые могут заместить зарубежные технологии.

— У нас в Новосибирске, к примеру, есть компания ЗАО «Институт хроматографии «ЭкоНова», она выпускает хроматограф «Милихром», ООО «Биоссет» — оборудование для синтеза ДНК и РНК и т. д., — перечисляет ученый.

Юрий Хрипко пояснил, что еще несколько месяцев назад ФИЦ ФТМ и НГТУ начали разработку низкотемпературного оборудования. ПФК «Обновление» также совместно с новосибирскими вузами самостоятельно производит некоторые виды оборудования, наращивает компетенции в области металлообработки, машиностроения, промышленной электроники.

Тем не менее санкции на фармотрасль влияние уже оказали. По оценке Владимира Гречкина, удорожание продукции составило 5-7%. Но более точно эти параметры можно будет оценивать только после стабилизации ситуации на рынке, а также выравнивания поставок, курсов валют и ставки ЦБ.

Ранее редакция сообщала, что новосибирским иммунологам не хватает расходных материалов.