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Суперкомпьютер «Лаврентьев» могут разместить в новых зданиях Технопарка

  • 04/07/2022, 16:14
новости Новосибирска
Российские компании-поставщики решений для суперкомпьютерных вычислений заявляют, что готовы заместить иностранных производителей.

— В последнее время тема технологического обеспечения суперкомпьютера «Лаврентьев» приобрела особую актуальность и является горячей для всех нас, заинтересованных в продвижении этого проекта. Есть информация о возможности размещения СКЦ «Лаврентьев» в новых проектируемых зданиях Технопарка, — сообщил ректор НГУ Михаил Федорук, выступая на онлайн-совещании представителей ведущих производителей серверного оборудования, пользователей суперкомпьютерного центра, разработчиков программного обеспечения для высокопроизводительных вычислений и представителей суперкомпьютерных центров.

новости Новосибирска

Технопарк получил участки для расширения

При этом он отметил, что есть проблемы с техническим оснащением СКЦ.

— За последние месяцы нами проведены масштабные тестирования и выработаны рекомендации по базовым вычислительным узлам. Это касается и серверного оборудования, систем хранения данных и высокоскоростных сетей. Мы предлагаем фактическую техническую поддержку систем ушедших производителей, — рассказал руководитель направления подразделений высокопроизводительных вычислений АО «КРОК» Леонид Клюев.

Аналогичную позицию высказали и его коллеги из других компаний-поставщиков решений для суперкомпьютерных вычислений, пишет пресс-служба НГУ. О возможности полного перехода на аппаратное и программное обеспечение российского производства заявил и заместитель начальника отделения ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат физико-математических наук Андрей  Гребенников.

— Наши направления — это разработки практически всех компонентов суперкомпьютерных систем и вычислений. Мы являемся одним из ведущих разработчиков суперЭВМ, не только для своего ядерного центра, но и для других организаций. Многие сверхмощные машины, которые находятся в России, — это наши собственные разработки. Помимо «железа», помимо системного программного обеспечения мы выпускаем и прикладное программное обеспечение. Это очень важно в условиях настоящих санкций, — сказал он.

По итогам заседания был намечен план регулярных встреч совета по суперкомпьютерным вычислениям по вопросам структуры суперкомпьютерного центра. В совет на данный момент входит 11 организаций: АО «Крок», ЗАО «РСК Технологии», ООО «Т.Т.Консалтинг», ООО «Ниагара компьютерс», РФЯЦ-ВНИИЭФ, ЦКП «СКИФ» ИК СО РАН, ИЦиГ СО РАН, ИЯФ СО РАН, ЦКП «Иркутский суперкомпьютерный центр СО РАН», ЦКП «Сибирский суперкомпьютерный центр СО РАН», Суперкомпьютерный центр «Лаврентьев» (НГУ).

Напомним, идею развития в регионах распределенной двухуровневой сети суперкомпьютерных центров в 2020 году поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам науки и образования. Один из них предполагалось создать в Новосибирске. Проект главного сибирского суперкомпьютера, СНЦ ВВОД, был разработан в рамках программы развития Новосибирского научного центра Академгородок 2.0. Инициаторы проекта — НГУ, Институт вычислительных технологий, Институт вычислительной математики и математической геофизики, Институт систем информатики им. А.П. Ершова. Проект предполагает строительство и оснащение центра высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных мирового уровня. Он в десятки раз увеличит суммарную производительность вычислительных систем академических учреждений СО РАН. Но он должен стать не просто местом для размещения суперкомпьютера, но и центром компетенций, способствующим решению самых сложных вычислительных задач, сообщала пресс-служба СО РАН. СНЦ ВВОД обеспечит работу ЦКП СКИФ, генетических и математического центра мирового уровня, поможет создать модели цифрового керна, вывести на новый уровень исследования в области искусственного интеллекта и происхождения Вселенной.

 

Ранее редакция сообщала, что при строительстве СКИФа используют опыт Объединенного института ядерных исследований. 

Фото пресс-службы НГУ

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Рубрики : Бизнес Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии Суперкомпьютер наука


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