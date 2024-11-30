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Новосибирские ученые создали интеллектуального помощника для психологов

  • 30/11/2024, 16:30
Новосибирские ученые создали интеллектуального помощника для психологов
Теперь за пациентами будет наблюдать искусственный интеллект

Студентка Новосибирского Государственного университета Анна Ариничева вместе с командой создали виртуального помощника для психологов. Цель проекта — повысить эффективность работы целителей душ и поддержать высокий уровень качества предоставляемых услуг.

Аналитики подсчитали, что среднем за один день на прием психолога приходит от пяти до семи человек. И специалисту необходимо ежесекундно фокусировать внимание на каждом из них, наблюдать за его жестами и тоном, а также вести записи и анализировать их. При этом очень важно не упустить ни одну деталь. Помочь психологу в процессе наблюдения и призван новый интеллектуальный помощник. AU-ассистент — это продукт, который поможет сфокусироваться на клиенте и не упустить важную информацию.

— Мы не создаем робота-психолога, а даем инструмент для повышения эффективности во время работы, основываясь на технологии искусственного интеллекта, — рассказала Анна Ариничева.. — Все инструменты собраны в одном месте, поэтому помощником удобно пользоваться во время приема

В новом приложении для каждого специалиста создаются личные кабинеты. Туда они смогут вносить всю информацию о пациенте, смотреть и редактировать конспекты, а также создавать отчеты о прогрессе, используя данные текущих и предыдущих сессий. Здесь же целитель душ станет задавать и проверять домашние задания.

Работает интеллектуальный помощник так: получив предварительно согласие пациента, специалист включает запись в приложении. И далее к работе подключается искусственный интеллект. Он автоматически фиксирует и расшифровывает содержание сессии, отмечая эмоциональные реакции и когнитивные искажения. Когда сеанс закончен, пациент получает домашнее задание, выполняет его и отправляет обратно через AU-помощника. Ассистент анализирует выполненную работу и добавляет информацию в базу данных.

Интересно, что виртуальный помощник может даже сгенерировать отчет о прогрессе. Делает он это сравнивая данные предыдущих сессий с последующими. Разметка конспекта по эмоциям и когнитивным искажениям помогает выявить значимые изменения в состоянии клиента или ключевые для него темы.

— Мы уделяем внимание тому, чтобы программа работала безошибочно: вела транскрибацию, выявляла когнитивные искажения и эмоции. А также активно следим за безопасностью и конфиденциальностью данных, — уточнила руководитель проекта.

Сейчас проект молодого новосибирского разработчика находится на этапе тестирования минимально жизнеспособного продукт. Уже создан алгоритм, который помогает искать когнитивные искажения и анализировать эмоции в тексте. Помимо этого, уже создана база из 40 контактов специалистов, а также установлено партнерство с Новосибирским государственным университетом и ассоциацией психологов Ульяновской области.

В ближайшее время разработчики запустят чат-бот в Telegram и проведут практические тестирования с участием профессионалов. В планах — оформить сайт и Telegram-канал для привлечения новых пользователей.

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Фото предоставлено пресс-службой бизнес-инкубатора Академпарк.

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Рубрики : Общество Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : психолог новые технологии


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