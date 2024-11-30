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Зал ожидания с диваном и душем открылся на вокзале Новосибирск-Главный

  • 30/11/2024, 17:25
Автор: Ольга Кирсанова
Зал ожидания с диваном и душем открылся на вокзале Новосибирск-Главный
Воспользоваться комфортом смогут только маломобильные пассажиры

На главном железнодорожном вокзале Новосибирска открылся зал ожидания, оснащённый современным оборудованием. Комфортное помещение создано специально для маломобильных пассажиров. Часть зала занимает санитарная комната с санузлом и душем — оборудование также адаптировано для  людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, есть откидывающиеся поручни и сидения, чтобы человек мог провести процедуры без посторонней помощи. Для путешествующих с детьми есть пеленальный столик.

Зал ожидания с диваном и душем открылся на вокзале Новосибирск-Главный

— Здесь установлены тактильные указатели, индукционные системы для слабослышащих, панель с usb-разъемами, кнопки вызова персонала, стоят диваны и столики. А для людей, не имеющих возможности садиться, сделана специальная опорная скамья, — сообщила сотрудница Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги Анна Богданова.

В РЖД добавили, это четвёртый Центр содействия мобильности на Западно-Сибирской железной дороге. Специальные залы ожидания для маломобильных пассажиров работают на вокзалах станций Томск-2, Новокузнецк и Озеро Карачинское.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в онлайн-режиме появился транспорт, адаптированный для маломобильных граждан. На электронной карте в режиме реального времени автобусы, трамваи и троллейбусы обозначаются буквой «А» — аппарель (низкий пол).

Источник фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

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Рубрики : Общество Транспорт

Регионы: Сибирь Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : маломобильные граждане комфортные условия вокзал Новосибирск-Главный


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