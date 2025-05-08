Средняя цена на новые автомобили в Новосибирске снизилась до 3,8 млн рублей

За апрель 2025 года средняя стоимость нового автомобиля, по сравнению с мартовскими значениями, в Новосибирской области снизилась до 3,82 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты эксперты Авто.ру Оценка, изучив объявления, размещенные на платформе.

В топ моделей по снижению цены попали:

Chery Tiggo 7 Pro Max (-3,6%; 2,95 млн рублей),

Exeed RX (-3,4%; 5,04 млн рублей),

Chery Tiggo 4 (-2,1%; 2,4 млн рублей).

При этом на ряд автомобилей цены продолжали расти. В лидерах:

GAC GS8 (4,4%, 4,77 млн рублей),

рестайлинговая Chery Tiggo 8 Pro Max (2,9%; 3,56 млн рублей),

Geely Atlas (1,6%, 3,91 миллиона рублей).

По предварительным оценкам аналитиков ВТБ, в апреле 2025 года российские банки выдали гражданам порядка 114 миллиардов рублей на финансирование покупки автомобилей. Это на 11% больше, чем в марте 2025 года, но на 45% меньше, чем по итогам апреля 2024 года. Доля сделок на первичном рынке в апреле превысила 60%, при этом подавляющее большинство кредитов (98%) было оформлено на автомобили китайских и российских марок.

Ранее редакция сообщала о том, что шесть официально представленных на российском рынке брендов обновили расценки на новые автомобили.