Средняя цена на новые автомобили в Новосибирске снизилась до 3,8 млн рублей

За апрель 2025 года средняя стоимость нового автомобиля, по сравнению с мартовскими значениями, в Новосибирской области снизилась до 3,82 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты эксперты Авто.ру Оценка, изучив объявления, размещенные на платформе.
В топ моделей по снижению цены попали:
При этом на ряд автомобилей цены продолжали расти. В лидерах:
По предварительным оценкам аналитиков ВТБ, в апреле 2025 года российские банки выдали гражданам порядка 114 миллиардов рублей на финансирование покупки автомобилей. Это на 11% больше, чем в марте 2025 года, но на 45% меньше, чем по итогам апреля 2024 года. Доля сделок на первичном рынке в апреле превысила 60%, при этом подавляющее большинство кредитов (98%) было оформлено на автомобили китайских и российских марок.
Ранее редакция сообщала о том, что шесть официально представленных на российском рынке брендов обновили расценки на новые автомобили.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
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