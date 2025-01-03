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В Новосибирске впервые за 50 лет родились горностаи

  • 03/01/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске впервые за 50 лет родились горностаи
В прошедшем году множество детенышей различных животных появились на свет

В Новосибирском зоопарке произошло знаменательное событие: впервые за полвека в российских зоопарках самка горностая родила детёнышей.

— Историческое событие. Этот представитель семейства куньих крайне редко размножается в условиях зоопарков: в российских зоологических парках малышей не было уже около полувека, — говорится в сообщении.

Кроме того, на свет появились 12 котят манулов, выдры, кошки маргай, золотистые такины, снежные козы, мадагаскарские удавы и дальневосточные леопарды.

— Главная задача зоологического парка состоит в сохранении биологического разнообразия. Мы создаем такие условия, чтобы животные были здоровы, жили долго и приносили потомство. Рождение каждого малыша — важное событие для зоопарка, — рассказал Андрей Шило директор Новосибирского зоопарка.

В этом году коллекция зоопарка Новосибирска пополнилась новыми животными. Из Перми прибыл африканский лев Ричард, из Барнаула — белый тигрёнок Кови, а из Приморья — амурская тигрица. В 2024 году после долгого перерыва вновь появились редкие марабу.

Ранее редакция сообщала о том, что билеты в зоопарк подорожали в Новосибирске. В муниципальном предприятии это решение объяснили инфляцией.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : зоопарк животные горностаи


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