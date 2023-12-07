Новосибирские ветеринары вставили тойтерьеру Бусе человеческий кардиостимулятор

Собачке по кличке Буся был имплантирован кардиостимулятор в связи с сердечной патологией. Об этом сообщает ветклиника БЭСТ.

— Бусяша живет с нами с 2-х месячного возраста и, пожалуй, она самая идеальная собачка. Даже язык не поворачивается назвать ее собачкой, это маленький человек, — охарактеризовала хозяйка Татьяна свою четвероногую любимицу.

Как отметила владелица собаки, подозрение на заболевание появилось еще в июле. Они заметили, что сердечко Буси бьется в чрезвычайно замедленном темпе. Первой мыслью было то, что это связано с возрастом собачки. Но первый фактический звонок о проблемах с сердцем случился в ноябре.

— В ноябре случился первый приступ и на следующий день мы уже были у кардиолога, – говорит Татьяна.

Диагноз поверг в ужас семью. Врачи признались, что с такой болезнью Буся протянет максимум год. Однако ветеринары дали небольшой шанс в виде увеличение жизни до нескольких лет за счет кардиостимулятора.

— Первой в рекомендованных стояла клиника в Новосибирске, куда я сразу написала, – поделилась хозяйка собаки.

В клинике маленького пациента приняли с распростертыми объятиями. Семье все объяснили по пунктам.

Так, например, им объяснили, как именно работает кардиостимулятор.

— Блок кардиостимулятора состоит из небольшого генератора, который доставляет импульсы к сердцу через электрод, имплантированный внутри сердца. Электрод входит в одну из вен в шее. Таким образом происходит доставка небольшие электрические разряды, которые приведут к сердцебиению, — рассказал Татьяна.

Ветеринары постоянно информировали о состоянии Буси. Когда наступил день операции, все семья скрестила пальцы и молилась о благополучном исходе. Через некоторое время раздался звонок из ветклиники. Вся семья выдохнула, услышав заветные слова.

— Операция прошла успешно, — цитирует Татьяна.

Сейчас четвероногая любимица уже дома. Изменения в поведении собаки заметны невооруженным глазом.

— Буся уже чувствует себя хорошо. Стала более активная. Сейчас играет со своими игрушками, а после игр хорошо ест, – рассказала хозяйка Буси.

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