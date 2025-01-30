Новосибирские врачи спасли мальчика с искривлением костей

В Новосибирске врачи успешно провели операцию маленькому пациенту с болезнью Блаунта, которая привела к искривлению костей. В конце 2023 года у ребёнка начались проблемы с ногами, а спустя полгода он полностью перестал ходить.

Родители мальчика обратились за медицинской помощью в Новосибирский НИИТО. Врачи диагностировали аномалии развития и приняли решение о хирургическом вмешательстве, чтобы исправить деформацию позвоночника.

Операция прошла успешно: врачи исправили деформацию и зафиксировали позвоночник с помощью специальной конструкции. По словам Вячеслава Новикова, начальника отделения детской вертебрологии, у мальчика была сложная врождённая аномалия, из-за которой полупозвонок сдавливал спинной мозг.

После операции ребёнок прошёл реабилитацию, и уже через три месяца, в сентябре, снова начал ходить. Сейчас он уверенно стоит на ногах и мечтает стать программистом.

Ранее редакция сообщала о том, что гигантский тромб в виде подковы удалили у пациента врачи Новосибирска. После спасения он с ещё большей надеждой ожидает второго чуда.