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Маргарин вместо масла: новосибирские витрины изобилуют фальсификатом

  • 21/07/2025, 17:00

Маргарин вместо масла: новосибирские витрины изобилуют фальсификатом
Определить подделку практически невозможно

Федеральные, как и региональные власти продолжают борьбу с фальсификатом на рынке молочной продукции. Уже к 1 сентября 2025 года Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор должны предоставить правительству список мер, ужесточающих наказание за продажу не соответствующих общепринятым стандартам качества продуктов.

Пока же витрины новосибирских супермаркетов изобилую молочным фальсификатом. В Россельхознадзоре уже назвали компании, которые поймали на подделках. Еще в 2024 году специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора взяли 151 пробу молока и молочной продукции. 32 пробы из них не отвечали нормам и техрегламентам Таможенного союза.

Несоответствие было выявлено по следующим показателям: КМАФАнМ, БГКП, дрожжи, плесени, жирно-кислотный состав, обнаружение растительных жиров и масел, пищевые добавки. В список производителей фальсифицированной продукции попали и предприятия из Новосибирской области.

Председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко в разговоре с Infopro54 подтвердил, что эта проблема не теряет своей актуальности и на витринах новосибирских супермаркетов продолжают выставлять некачественную молочную продукцию.

— С целью экономии и повышения конкурентоспособности недобросовестные производители заменяют молочные жиры не только жирами растительного происхождения, но и говяжьим, выявить который в конечном продукте очень сложно, — говорит Елисеенко.

По его словам, число фальсификата на рынке молочной продукции стало расти после того, как натуральный молочный жир стал стремительно дорожать. В стремлении сдерживания цены на конечный продукт производители заменяют необходимый для такого рода продукции ингредиент более дешевыми аналогами, поясняет эксперт.

 — Главная несправедливость заключается в том, что благодаря низкой себестоимости фальсификата недобросовестные производители чаще всего выигрывают в гостендерах. Для них это и стало основным каналом сбыта. Плюс кафе, рестораны и отели, которые также стараются закупать продукцию по более низким ценам. А в итоге страдает ни только потребитель, но и добросовестный производитель, — возмущается председатель совета директоров.

При этом никто не запрещает производителям продавать продукцию, напичканную говяжьим жиром. Главное, чтобы молочное изделие соответствовало заявленным характеристикам. Ведь если растительное масло указано на этикетке, то продукт не будет считаться фальсификатом, так как производитель не скрывает состав.

—  А на данный момент покупатель приобретает просто кота в мешке. Вместо брикета, заявленного, как сливочное масло, он приносит из магазина самый дешевый маргарин. И цена при этом будет ненамного ниже натурального продукта. Вот с этим в первую очередь и надо бороться, — подытожил эксперт.

Чтобы минимизировать риск покупки фальсификата, Елисеенко советует новосибирцам приобретать продукцию местных производителей, у которых есть собственное стадо.

Ранее редакция сообщала о том, что в Федеральной антимонопольной службе России не нашли никаких оснований для повышения отпускных цен на сырое молоко. В связи с этим специалисты службы запланировали несколько проверок производителей этой продукции, в том числе и антикартельные. 

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : молочная продукция борьба с фальсификатом


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