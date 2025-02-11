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Новосибирские застройщики усилили позиции в борьбе с потребительским экстремизмом

  • 11/02/2025, 14:30

Новосибирские застройщики усилили позиции в борьбе с потребительским экстремизмом
Минстрой стал лояльнее при приемке квартир в новостройках

На официальном портале Минстроя России опубликованы минимальные требования к отделке квартир в новостройках. Новые правила специалисты ведомства разбили на три больших блока: по полу, стенам и потолку. В каждом из них прописаны погрешности, допустимые в процессе отделки жилых помещений.

В соответствии с новыми требованиями отштукатуренная стена не должна отклоняться от вертикали более чем на 8 мм при высоте до 3 м., более чем на 12 мм при высоте 3–6 м., а малярные работы допускают полосы, пятна, подтеки, брызги, следы от кисти или валика, если их не различить на общем фоне с расстояния от 2 м.

Укладчики плитки могут делать неровности до 3-5 мм. А вот по полу допускаются зазоры при укладке паркета — до 0,5 мм, а ламината — до 0,2 мм. По потолку разрешены отклонение от горизонтали оштукатуренных поверхностей, а при установке натяжных потолков — провисание полотна на всю длину диагонали помещения не более 10 мм на 1 м. И это далеко не весь перечень.

Приказ должен вступить в силу с 1 марта, но уже сейчас участники рынка отмечают , что на практике реализовать его практически невозможно. К тому же некоторые его пункты вообще не имеют никакой связи с реальностью.

— И кто будет замерять все эти зазоры? Думаю, что не станут ни сами строители, ни контролирующие органы. Некоторые требования мне вообще не ясны. Например, брызги при малярных работах, которые не должно быть видно с расстояния двух метров. Что это вообще за брызги такие?  Зазоры при укладке паркета между швами могут доходить до 0.5 мм? Да кто вообще такие зазоры делает? А натяжной потолок в любом случае будет немного провисать, это технологический процесс. Уже после его поддерживаем светильниками, либо точечными, либо одним большим, — на условиях анонимности рассказал Infopro54 Владимир, профессионально занимающейся  отделкой квартир.

Руководитель офиса агентства недвижимости «Жилфонд» Сергей Ежак уверен, что новые нормы Минстроя в большей степени направлены на борьбу с потребительским экстремизмом.

— Сейчас довольно много компаний предлагают услуги по приемке квартир. Специалисты выезжают на объект со специальными приборами, способными замерять расстояния вплоть до одного миллиметра.  Ведь допуски, которые следуют из приказа ведомства, обычным глазом не увидишь. А с прибором их можно выявить и предъявить застройщику. Хотя некоторые требования, например, про подтеки и брызги звучит очень странно, не увидеть их просто нереально, — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что новосибирские застройщики неоднократно поднимали вопрос о потребительском экстремизме покупателей квартир. В частности, еще в 2020 году собеседники Infopro54 рассказывали, что  при сдаче домов в город приезжает группа юристов, в том числе из соседних регионов, которая договаривается с жителями и проводит свою экспертизу объектов. По компаниям количество таких исков может доходить до 200-300. Некоторые новосибирские строительные компании по таким тяжбам на тот момент выплачивали 50-60 млн рублей в год. К 2025 году проблема усугубилась. На это повлияли решения судов в пользу потребителей, а также рост цен на квартиры, а значит и сумм неустоек.

Кроме того, в судах растет количество исков поданных от покупателей жилья, которые недовольны задержкой сдачи дома. Эксперты предупреждали, что проблема со сдвижкой срока ввода домов обострится в первом квартиле 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что инвесторы продают квартиры в новостройках дешевле, чем застройщики

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : строительство


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