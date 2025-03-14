Новосибирский бизнес оценил работу с естественными монополиями

Предприниматели Новосибирской области прокомментировали эффективность работы с естественными монополиями, представленными в регионе. О результатах этой оценки говорится в докладе о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Новосибирской области в 2024 году, который подготовил региональный Минэкономразвития (имеется в распоряжении редакции Infopro54).

56,3% опрошенных заявили, что удовлетворены сроками подключения к услугам субъектов естественных монополий (СЕМ). Оценки «скорее не удовлетворительно» и «не удовлетворительно» дали в совокупности 8,2% опрошенных.

В оценке сложности и количества процедур для подключения к СЕМ оптимизм бизнеса снизился. Удовлетворительно этот аспект взаимодействия с монополистами оценили 51,8% предпринимателей. Оценки «скорее не удовлетворительно» и «не удовлетворительно» дали 9,4% бизнесменов.

Еще больше пессимизма оказалось в оценке стоимости услуг подключения к СЕМ. По этому критерию «удовлетворительно» поставили 46,5% опрошенных. Оценки «скорее не удовлетворительно» и «не удовлетворительно» — 14,9%.

В кулуарах представители новосибирского бизнеса часто сетуют на проволочки с подключением объектов к различной инфраструктуре, что затягивает сроки строительства и ввод объектов в эксплуатацию. Однако, публично эту тему предприниматели стараются не поднимать.

Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели назвали ключевые административные барьеры в Новосибирской области.