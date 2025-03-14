Плюсовые температуры установятся на выходных в Новосибирске

Долгожданное потепление придет в Новосибирск уже на эти выходные. Синоптики обещают, что воздух в столице Сибири прогреется до плюс четырех градусов. Преимущественно солнечная погода будет сопровождаться незначительными порывами ветра.

В субботу, 15 марта, с утра будет пасмурно, но уже к обеду южный ветер разгонит тучи и вечером, а также ночью небо будет ясным. Утром горожанам обещают температуру за окном от -7 до .4°С, днем — -2…+3°С, вечером — -7…+3°С, а ночью — -6…-1°С. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-4 м/с.

В воскресенье, 16 марта, будет еще теплее: с утра — -7…-2°С, днем — 0…+4°С, вечером — +3°С, ночью — -1…+1°С. Ветер также будет южный — 3-5 м/с. При этом весь день будет ясная погода.

На грядущие выходные выпадает сразу два православных события. Так, 15 марта христиан ждет празднование иконы Божией Матери «Державной», обретенную в подмосковном селе Коломенское в 1917 году. Сейчас этот чудотворный образ хранится в Казанской церкви в Коломенском, где в ее честь здесь сложен красивый акафист, в работе над которым принимал участие патриарх Тихон. На этот же день выпадает родительская суббота 2-й седмицы Великого поста.

16 марта православные посвятят празднованию иконы Божией Матери «Волоколамской». Этот святой образ был создан в 1572 году для Иосифо-Волоцкого монастыря под Волоколамском, а сейчас находится в Успенском соборе Московского Кремля.

Ранее редакция сообщала о том, что в марте новосибирцев ждет сразу несколько магнитных бурь. При чем очередной скачок солнечной активности произойдет как раз 15 и 16 марта. В этот день метеозависимым людям следует бережнее относиться к своему здоровью. Также небольшая магнитная буря возможна 22 марта. Последняя будет длиться с 26 по 28 марта, при этом в первый день активность Солнца будет слабой, а во второй она усилится.