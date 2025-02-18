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Новосибирский эксперт высказался против полного запрета скидок на маркетплейсах

  • 18/02/2025, 10:30

Новосибирский эксперт высказался против полного запрета скидок на маркетплейсах
Эта мера будет способствовать затариванию складов неликвидом

Федеральные власти планируют разрешить селлерам вводить полный запрет скидок на свою продукцию. Помимо этого, законодатели хотят исключить возможность агрегаторов блокировать личный кабинет, снижать рейтинг или ухудшать положение в системе продавца, который не захотел устанавливать скидки за свой счет или счет площадки. Об этом идет речь в доработанной версии законопроекта по регулированию цифровых платформ, на которую ссылаются «Ведомости».

Уточняется, что продавец на маркетплейсе может установить минимальную цену на товар, а также срок действия скидок и количество товаров, которые можно продавать по установленной цене. Соблюдение этих правил будет служить подтверждением предоставления скидки, так что агрегаторам не надо будет подавать дополнительные запросы.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко уверен, что данная мера избыточна и рынок онлайн-торговли способен со временем сам себя отрегулировать.

— И сейчас селлеры могут фиксировать минимальную стоимость товара, которую можно устанавливать во время акций. Да и запретить скидки можно, только это временная мера, и когда заканчивается указанный срок, то запрет надо устанавливать заново. Полный же отказ от скидок отразится на этом сегменте исключительно негативно. В этом случае продавцу не будут поступать предложения по снижению цены, а следовательно он не будет участвовать в акциях, то есть в самом продвижении товара. В конечном итоге это приведет к тому, что данные категории просто перестанут продаваться. И для таких продавцов маркетплейс, как канал сбыта, перестанет быть актуальным, — объяснил эксперт корреспонденту Infopro54.

По его словам, рынок должен сам выработать определенные правила. А полный отказ от участия в акциях рано или поздно приведет к появлению большого объема неликвида, который будет забивать склады, не оставляя места для востребованного покупателями товара, добавил Алексей Москаленко.

— Здесь нужен грамотный подход. Товар бывает высокооборачиваемый и низкооборачиваемый. Первые могут продаваться без акций, а вторые нет. Очень много тонкостей, в которых надо долго и кропотливо разбираться. Радует, что это не финальная версия закона и он будет дорабатываться, надеюсь с нашим участием, — заключил президент Ассоциации.

Ранее редакция сообщала, что ФАС выдала предупреждение двум маркетплейсам, навязавшим скидки продавцам. Тогда Ozon и Wildberries внесли изменения в условия акций, и теперь товары автоматически попадают в категорию распродаж.

Фото freepik,  автор: snowing.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : маркетплейсы


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