Новосибирский депутат нашла нарушение в день выборов

— Проголосовала. Заодно выявили нарушение: агитация ближе 50 метров от УИКа, члены комиссии листовки сняли и нарушение зафиксировали, — сообщила в своем телеграм-канали депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. — При нас на УИКе не дали проголосовать «вагнеровцу», который прописан в Калининском районе, но ехать туда не хочет, потому что инвалид. Устроил скандал, ругался и грозился женщине — руководителю УИКа. Женщина оказалась неприступной, хоть и кричали на неё громко. Молодец.

Напомним, сегодня стартовал третий день голосования. Выборы в Новосибирской области проходят с 8 по 10 сентября. Сегодня проголосовать можно до 20.00.

По состоянию на 20.00 часов 9 сентября явка избирателей составила 18,45%. За два дня проголосовали 385 554 избирателя (без учета дистанционного голосования). Об этом сообщил областной избирком. По данным дистанционного электронного голосования, на 20.25 9 сентября в Новосибирской области проголосовали 68 % от участников ДЭГ (60 313 избирателей). Напомним, всего на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировалось 89 117 новосибирцев.

Напомним, за пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».