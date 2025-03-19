Суд арестовал технику дорожников по иску прокуратуры Новосибирска

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение об аресте имущества и банковских счетов ООО «Стройдор2015». Такое решение было принято по ходатайству прокуратуры, которая в интересах администрации города подала иск к этой компании о взыскании убытков в размере 10,85 миллиона рублей.

—Заявление прокурора Новосибирской области об обеспечении иска удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение и осуществление перехода права собственности, совершение сделок по передаче третьим лицам в аренду, субаренду, а равно иным образом отчуждать или обременять недвижимое имущество ООО «Стройдор2015», — говорится в решении суда.

Суд принял решение об аресте двух земельных участков компании, расположенных на улице Твардовского, а также автомобилей Haval Jolion, Livan, Тонар и Scania. Кроме того, были заблокированы счета в Альфа-банке, Реалист-банке, Промсвязьбанке, банках «Левобережный», «Акцепт» и ВТБ на общую сумму 10,85 миллиона рублей, что соответствует исковым требованиям. Определение не подлежит обжалованию.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Стройдор2015» создано в 2015 году. Выручка компании в 2023 году составляла 256 млн (+64%), чистая прибыль — 3,6 млн. Директор и учредитель Бехбудов Бехбуд Ягуб Оглы (90%), Гусейнова Светлана Бехбуд Кызы (10%). Компания заключила 25 контрактов на 667 млн рублей. С января 2025 года включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский КБК подал апелляцию на взыскание 243 млн рублей. Комбинат оспаривает решение суда по ущербу, нанесенному окружающей среде.