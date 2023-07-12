В Туапсинском районе после залповых дождей не могут найти трех человек

В ночь с 11 на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди, из-за чего подтопило улицы и дома поселков и сошел сель, пишут «Краснодарские известия» https://ki-news.ru/. Из опасных и пострадавших территорий жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Кроме того, в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС.

— На данный момент специалисты спасательных служб работают в усиленном режиме для устранения последствий и помощи жителям района. Пострадавших и погибших нет, однако трое человек, согласно данным регионального оперштаба, числятся пропавшими, — уточняет издание.

По сообщению МЧС Кубани, на данный момент в 10 населенных пунктах Туапсинского района подтоплены 316 придворовых территорий, из них в 239 домовладений зашла вода. Существовала угроза подтопления 3 населенных пунктов п. Тенгинка, п.Лермонтово и п.Новомихайловка. В превентивных целях была проведена эвакуация жителей п. Лермонтово по ул. Ленина и Совхозная в ПВР п. Тенгинка.

Напомним, уже несколько дней сложная обстановка из-за сильных дождей и подтопления населенных пунктов сохраняется в Иркутской области. МЧС региона попросил туристов воздержаться от поездок на маршруты. 7 июля сель обрушился на алтайский курорт «Манжерок».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области объявлен режим ЧС из-за аномально жаркой погоды.