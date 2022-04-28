Новосибирская компания наращивает производство бронежилетов

Научно-производственное предприятие «ФИЛЛИН», выпускающее средства бронезащиты и боевую экипировку, разработало облегчённый бронежилет — изделие даёт большую мобильность и защищает от перегрева, пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

ООО «Научно-производственное предприятие «ФИЛЛИН» работает на рынке товаров военного назначения с декабря 2018 года. Компания не только производит боевую экипировку и средства бронезащиты для военнослужащих, частных охранных предприятий, охотников и рыболовов, но и занимается разработкой средств индивидуальной бронезащиты с использованием новейших научных и технологических достижений. Так, конструкторами компании создан бронежилет plate carrier. Изделие специально адаптировано для переноски бронекерамических плит противопульной и противоосколочной защиты «ЕРМАК», изготовленных новосибирским заводом АО «НЭВЗ-Керамикс». Бронежилет отличается лёгким весом (всего 0,9 кг), хорошо защищает и даёт преимущество в маневренности, скорости передвижений, а также позволяет избегать перегрева при работе в жарких климатических условиях.

Сейчас мощностей компании хватает на выпуск 100 бронежилетов в месяц. Объём продукции намерены постепенно увеличивать: предприятие уже набирает новых сотрудников и ведёт поиск новых площадок для производства.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирском вузе создали замену импортному ПО для нефтедобычи, а также разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера.