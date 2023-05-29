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Бизнес категорически против ограничений на продажу алкоголя в жилых домах

  • 29/05/2023, 17:56
Автор:
продажа алкоголя в жилых домах
По мнению его представителей, это может негативно отразиться на добросовестных участниках рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных структур.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров убежден, что ограничения на продажу алкоголя в жилых зданиях может отрицательно сказаться на добросовестных участниках рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных структур, пишет «Ъ».

Глава ФРиО уточнил, что в жилых домах располагается почти 40% всех имеющих лицензию на продажу алкоголя предприятий общепита. Их закрытие может плохо сказаться на развитии внутреннего туризма.

Его поддержал руководитель Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, который считает, что подобная мера грозит увеличением объемов продаж нелегального спиртного и повлечет за собой крупные коррупционные риски.

Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил о множестве жалоб на работу так называемых «наливаек» в жилых домах, которые «торгуют алкоголем ночью как псевдокафе». Он обмолился о запрете продажи спиртного такими точками в ночное время.

Позднее выяснилось, что в Госдуме готовятся создать рабочую группу для разработки законопроекта по борьбе с такими заведениями.

Ранее редакция сообщала, что россияне рискуют приобрести зараженные гаджеты.

Фото: pixabay.com, автор- Altnet

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : продажа алкоголя в жилых домах закрытие предприятий общепита в жилых домах бизнес


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