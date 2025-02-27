Новосибирский историк опроверг мифы о первых деревнях в Новосибирской области

Согласно официальным данным территория Новосибирской области начала прирастать деревеньками в конце XVII века. Если более точно, то в 1690-х годах в Приобье появились первые русские поселения. Существуют достоверные документальные подтверждения существования в это время деревни Кругликово в нынешнем Болотнинском районе, Гутово и Изылы в Тогучинском районе. Но в интернете есть и другая информация, согласно которой русские жили здесь уже в начале XV века. Об этом журналисту Infopro54 рассказал научный сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

— Точные даты основания русских поселений в Сибири определить очень сложно. На абсолютное их большинство никаких документов нет и не было. Обоснование на данном месте первых поселенцев нигде не отмечалось. В первом советском «Списке населенных мест Сибирского края» дата основания указывалась не документально, а со слов жителей. Сказал старик «500 лет уж прошло», так и записали — 1526 год. Это пресловутая деревня Верх-Сузун, которая скоро собирается справить своё 500-летие. Конечно, это не так — ведь русских поселенцев за Уралом в те годы ещё не было, — пояснил эксперт.

Опровергает историк и тот факт, что деревня Филошенка в Венгеровском районе образована в 1418 году. Такую информацию можно легко найти через любой поисковик. Существует даже целая легенда о происхождении этого населенного пункта.

— Легенда связана с самим названием. Первые жители деревеньки, Филоха и Черников, поспорили о том, в честь кого должно быть названо новое поселение. Решили так: кто выставит народу больше спиртного, тот и победит. Выиграл Филоха, в честь которого и было названо село. И было это аж в 1418 году. Ещё более шестидесяти лет до великого стояния войск большой Орды и московского княжества на реке Угре (это недалеко от Москвы) и только последующего окончания монгольского ига, а наши уже за Уралом, в Новосибирской области спиртовой десант высадили, — шутит историк.

Сотрудник музея советует все же доверять работам историков, а не Филькиной грамоте. На самом деле в западную часть будущей Новосибирской области русские зашли на рубеже XVII века, а в восточные еще позже. Затянувшаяся война между Русским царством и Теленгутским улусом не давала поселенцам здесь надолго закрепиться. Поэтому первая русская деревушка на правобережье Оби была поставлена только в 1684 году на речке Большой Чёрной в нынешнем Болотнинском районе. Называлась она Чернова.

— Сегодня этого поселения не существует, но через три года неподалёку на реке Иксе возникла заимка Зудово, здравствующая и поныне. Ну, а далее, одна за одной зачернели запашки на правобережных реках Ояш, Иня, Бердь, появились деревни Кругликово, Гутово, Пашково, Красулино, Морозово. В 1703-м, в 50 верстах западнее был построен Умревинский острог. На левом берегу Оби первенство за деревней Анисимовка, основанной старообрядцами-переселенцами с Ишима. На этом месте в 1713 году был построен Чаусский острог. А на месте будущего Новосибирска, на левобережье в 1707 году появляется мирная деревня Кривощёково, на которую уже никто не нападал, — перечислил собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что более двухсот лет назад были основаны шесть деревень Новосибирской области.