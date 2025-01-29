Новосибирский КБК проиграл в суде первой инстанции по иску на 243 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с АО «Новосибирский КБК» 243 млн. рублей ущерба, якобы причиненного почвам, по иску Росприроднадзора. Об этом редакции Infopro54 рассказали в пресс-службе компании.

— Сумма просто абсурдна: кадастровая стоимость якобы загрязненных земельных участков — т.е. государственная оценка земель — составляет от 0,14 рублей до 864 рублей за кв.м. Стоимость всего загрязненного участка — 7213 кв.м. — составляет по мнению государства от 1000 рублей до 6 млн. рублей, то есть, максимум 6 млн. рублей. ЗА ВСЕ. А ущерб этим земельным участкам Росприроднадзор оценил в 243 млн. рублей. И это при том, что подтвержденный Росприроднадзором уровень опасности — малоопасный (не опаснее мусорного ведра), а собственником большей части участков является само АО «Новосибирский КБК», — говорится в комментарии, полученном редакцией.

В компании заявили, что при рассмотрении дела были нарушены базовые принципы правосудия: равноправие и состязательность. В частности, в НКБК считают, что Росприроднадзор в качестве «доказательств» представил исследования своей дочерней организации и собственные расчеты, то есть, иск был обоснован исключительно мнением самого истца. При этом в пресс-службе НКБК напомнили, что ходатайство АО «Новосибирский КБК» о проведении независимой судебной экспертизы по делу в ведущих почвоведческих институтах страны в целях проверки достоверности выводов и расчетов РПН суд отклонил.

— Многочисленные контрдоказательства ответчика, опровергающие позицию РПН — заключения и расчеты ученых-почвоведов и экологов, суд полностью отклонил, — подчеркнули в пресс-службе НКБК.

В компании заявили, что решение будет оспорено в апелляционном порядке.

Напомним, история вокруг АО «Новосибирский КБК» началась 2 года назад. Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв, 827 тысяч — за ущерб лесам. На имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей. В августе 2024 года дело поступило в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что ни один из свидетелей обвинения по делу Игоря Диденко не явился в суд.