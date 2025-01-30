Рекламодателям

В Сибири выявлены сомнительные операции на 170 млрд рублей

  • 30/01/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
В Сибири выявлены сомнительные операции на 170 млрд рублей
Новосибирская область попала в топ регионов по количеству преступлений, связанных с отмыванием денежных средств

Общий объем сомнительных операций сомнительных финансовых операций, выявленных сотрудниками равоохранительных и надзорных органов в 2024 году в регионах Сибири, составил около 170 миллиардов рублей. Сумма обналиченных средств в рамках теневых схем составила около 16,9 миллиарда рублей, что на 30% меньше предшествующего года. Об этом первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов сообщил 29 января на встрече с полномочным представителем президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым.

— В процессе декриминализации кредитно-финансовой сферы ликвидированы две теневые площадки, действовавшие на территориях Кемеровской и Омской областей с общим теневым оборотом 2,5 миллиарда рублей, — подчеркнул Крылов.

В 2025 году, по его словам, финразведка намерена продолжать работу по декриминализации кредитно-финансовой сферы округа.

На совещании Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу по подведению итогов работы за 2024 год, которое также прошло 29 января, начальник окружного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Николай Рябов отметил, что за 2024 год в Росфинмониторинг направлено более 200 запросов о проверке и предоставлении информации о нарушениях в бюджетной сфере, при расходовании средств гособоронзаказа и в жилищно-коммунальном секторе.

начальник окружного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Николай Рябов

— В рамках такой совместной работы все чаще стали пресекаться многомиллионные хищения и привлекаться к уголовной ответственности высокопоставленные чиновники. Реализованный комплекс мер позволил выявить 119 преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, что на 12% больше, чем в 2023 году. Наибольшее их число пресечено в Новосибирской области, Красноярском крае и Кузбассе, —констатировал Николай Рябов.

По его словам, в 2025 году следует усилить контроль за расходованием средств гособоронзаказа, обеспечением сохранности бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию национальных проектов.

Напомним, в Новосибирской области в 2024 году было сорвано возведение ряда объектов, которые строились в рамках нацпроектов: благоустройство парка в Чулыме, капремонт школы в Искитиме,  строительство трех объектов в рамках нацпроекта «Чистая вода» — в Татарске, Ордынке и Коченево.

В целом, по данным областной прокуратуры, в 2024 году в Новосибирской области в два раза увеличилось число дел, связанных с крупными взятками и в три раза с нацпроектами.

Ранее редакция сообщала о том, что за два года из тени вышли 127 тысяч предпринимателей, получившие статус самозанятых. 

Фото базовое — предоставлено Сибирским окружным информационным центром, внутри текста – пресс-службой управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

277

Рубрики : Финансы Право&Порядок Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Росфинмониторинг полпредство отмывание средств


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Для компаний региона этот тренд может привести к повышению риска потери уже работающих сотрудников и росту расходов на их удержание
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Подростков Новосибирска могут привлечь на вредные производства
30/01/25 10:00
Общество Промышленность
У заемщиков в Новосибирске резко выросла просрочка по ипотеке в новостройках
30/01/25 9:30
Недвижимость Общество Финансы
Мэрия Новосибирска формирует единое цифровое пространство коммуникаций
30/01/25 9:10
Технологии
В Сибири выявлены сомнительные операции на 170 млрд рублей
30/01/25 9:00
Власть Право&Порядок Финансы
Новосибирский КБК проиграл в суде первой инстанции по иску на 243 млн рублей
29/01/25 20:00
Бизнес Право&Порядок
«Тяжстанкогидропрессу» заблокировали допэмиссию акций
29/01/25 19:00
Бизнес Промышленность
Алтайские эксперты оценили импортную ягоду на прилавках магазинов
29/01/25 18:30
Агропром ВЭД
В Новосибирске открылся первый государственный центр ЭКО
29/01/25 18:00
Медицина
Ни один из свидетелей обвинения по делу Игоря Диденко не явился в суд
29/01/25 17:45
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирской области птицефабрика выплатит 3,5 млн мальчику
29/01/25 17:30
Право&Порядок
Безработица хороша для отчета, но не для инвестора: муниципальных управленцев Новосибирской области научили привлекать инвестиции
29/01/25 17:00
Бизнес Власть
Больше тысячи мигрантов проверили в Новосибирске
29/01/25 16:30
Право&Порядок
Губернатор обозначил ключевые задачи по развитию Новосибирска в 2025 году
29/01/25 16:10
Власть
Мошенники шлют письма от банков о сборе на нужды СВО
29/01/25 16:00
Общество Право&Порядок
Новосибирцам предложили налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО
29/01/25 15:30
Власть Спорт
Бесплатное время на парковках в Новосибирске снова увеличат
29/01/25 15:00
Бизнес Власть Город
Бывшему лидеру скинхедов из Новосибирска добавили срок за призывы к терроризму
29/01/25 14:41
Общество Право&Порядок
Госдума разрешила оформлять мелкие ДТП через сайты страховщиков
29/01/25 14:30
Страхование
Инвесторы продают квартиры в новостройках Новосибирска дешевле, чем застройщики
29/01/25 14:00
Бизнес Недвижимость
Что будет с вкладами в 2025-м: банкиры озвучили прогноз по ставкам
29/01/25 13:35
Финансы
Популярное
Новосибирские эксперты опровергают миф, что отборные яйца опасны для здоровья
29/01/25 19:30
Роспотребнадзор рассказал о самых «вшивых» районах Новосибирска
29/01/25 13:00
В Новосибирске виновнику ДТП с погибшим назначили принудительные работы
29/01/25 12:30
Женщина из Новосибирска грабила квартиры, представляясь детям «подругой мамы»
28/01/25 17:00
Полицейские изъяли 13 кг «соли» из тайников наркокурьера под Новосибирском
28/01/25 15:30
Толпа подростков насмерть забила русского мальчика в одной из школ Кыргызстана
28/01/25 14:15
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2024 году
30/01/25 9:00
Энергетики подключили к электроснабжению один из последних долгостроев
29/01/25 14:36
Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших автокредитов на авто с пробегом в 2024 году
29/01/25 9:33
Банк Уралсиб стал официальным спонсором XXXVI Международных соревнований по спортивной борьбе
27/01/25 15:51
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными в 2024 году
23/01/25 9:31
Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация»
21/01/25 15:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска