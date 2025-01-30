В Сибири выявлены сомнительные операции на 170 млрд рублей

Общий объем сомнительных операций сомнительных финансовых операций, выявленных сотрудниками равоохранительных и надзорных органов в 2024 году в регионах Сибири, составил около 170 миллиардов рублей. Сумма обналиченных средств в рамках теневых схем составила около 16,9 миллиарда рублей, что на 30% меньше предшествующего года. Об этом первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов сообщил 29 января на встрече с полномочным представителем президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым.

— В процессе декриминализации кредитно-финансовой сферы ликвидированы две теневые площадки, действовавшие на территориях Кемеровской и Омской областей с общим теневым оборотом 2,5 миллиарда рублей, — подчеркнул Крылов.

В 2025 году, по его словам, финразведка намерена продолжать работу по декриминализации кредитно-финансовой сферы округа.

На совещании Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу по подведению итогов работы за 2024 год, которое также прошло 29 января, начальник окружного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Николай Рябов отметил, что за 2024 год в Росфинмониторинг направлено более 200 запросов о проверке и предоставлении информации о нарушениях в бюджетной сфере, при расходовании средств гособоронзаказа и в жилищно-коммунальном секторе.

— В рамках такой совместной работы все чаще стали пресекаться многомиллионные хищения и привлекаться к уголовной ответственности высокопоставленные чиновники. Реализованный комплекс мер позволил выявить 119 преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, что на 12% больше, чем в 2023 году. Наибольшее их число пресечено в Новосибирской области, Красноярском крае и Кузбассе, —констатировал Николай Рябов.

По его словам, в 2025 году следует усилить контроль за расходованием средств гособоронзаказа, обеспечением сохранности бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию национальных проектов.

Напомним, в Новосибирской области в 2024 году было сорвано возведение ряда объектов, которые строились в рамках нацпроектов: благоустройство парка в Чулыме, капремонт школы в Искитиме, строительство трех объектов в рамках нацпроекта «Чистая вода» — в Татарске, Ордынке и Коченево.

В целом, по данным областной прокуратуры, в 2024 году в Новосибирской области в два раза увеличилось число дел, связанных с крупными взятками и в три раза с нацпроектами.

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