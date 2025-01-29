Новосибирские эксперты опровергают миф, что отборные яйца опасны для здоровья

Новосибирцы начали массово переходить на куриные яйца категорий С1 и С2, сознательно оставляя на прилавках магазинов самые крупные — С0. Бабушки тихо передают друг другу информацию, полученную от тайного источника, о вреде яиц высшей категории. Горожане средних лет активно обсуждают эту информацию в соцсетях. Поддают жара и официальные информационные ресурсы.

— Не берите яйца категории С0! — уверяет продавец продуктового магазина Светлана Царьград.

Издание поясняет, что женщина долгое время работала на птицефабрике. По ее словам. яйца этой категории несут взрослые куры. Для этого несушек кормят специальными добавками. А еще им дают антибиотики, чтобы не болели, а также гормоны, чтобы чаще неслись.

В противовес вышесказанному выступают эксперты издания «ГастрономЪ». И их объяснения звучат вполне разумно. Ведь каждому понятно, что в силу физиологии молодые курицы сначала несут яйца помельче, а со временем — покрупнее. И это самое укрупнение растягивается вовсе не на годы, а всего лишь на месяцы. В переводе на человеческий возраст, яйца максимального размера начинают нести восемнадцатилетние курочки, которым до старости еще очень далеко.

Согласен с последним утверждением и топ-менеджер одной из птицефабрик Новосибирска, в беседе с Infopro54 попросивший об анонимности.

— Прежде всего, антибиотики и химия стоят денег, тем более что сейчас всё импортное, поэтому чисто из экономических соображений для того, чтобы повысить продуктивность кур до С0 никто дополнительные деньги тратить не будет. Возраст кур зоотехники (по-хорошему) рассчитывают так, чтобы выжать из птицы максимум при минимуме затрат. Стоит также отметить, что нередки случаи, когда кур, которые на фабрике уже считаются старыми, продают населению и у людей они еще долго продолжают нестись, — заявил собеседник редакции, — рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что по совокупности этих причин процент категории «отборное» на птицефабриках незначительный, а что покупать зависит от предпочтений потребителей.

Ранее редакция сообщала о том, что алтайские эксперты «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» оценили импортную ягоду на прилавках магазинов.