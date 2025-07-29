Новосибирский медик рассказал о лихорадке чикунгунья из Китая

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с ростом заболеваемости лихорадкой чикунгунья в Китае. По данным ведомства, на текущий момент в России не зафиксировано ни одного случая завоза этой инфекции. В настоящее время указанная вирусная инфекция распространяется на юге КНР.

Медики объясняют, что чикунгунья — вирусная инфекция, по симптоматике напоминающая ОРВИ.

— Симптомы стандартные: головная боль, довольно высокая температура, мышечные и суставные боли. Чаще всего заболевание протекает с незначительным недомоганием, поэтому люди могут даже не заметить, что это была именно чикунгунья — ну, переболели, как гриппом, полежали с температурой и всё, — рассказал Горсайту кандидат медицинских наук Яков Новосёлов.

Специалист отметил, что опасаться эпидемии не следует. Данный арбовирус известен науке уже давно. Он подчеркнул, что передача инфекции происходит не воздушно-капельным путем, а исключительно через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров, особенно тропических видов. Яков Новосёлов пояснил, что массовых вспышек заболевания в ближайшее время ждать не стоит. Ситуация может измениться, если вирус мутирует и приобретет способность передаваться от человека к человеку. Но пока предпосылок к этому нет.

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