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В Новосибирске на День города изменилось расписание метро

  • 25/06/2023, 09:46
Автор:
работа метров Новосибирске
Оно будет работать до часу ночи.

В Новосибирске вечером 24 и 25 июня метро будет работать до 1:00 вместо 00:00. Это связана с Днем города. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Стоит отметить, что в День города будут организованы дополнительные рейсы автобусов, маршрутных такси и троллейбусов. Они отправятся с остановок «Речной вокзал» и «Дом Ленина» в 22:00, а с вокзала «Новосибирск-Главный», площади Калинина и площади Маркса — в 22:50.

Напомним, в этом году Новосибирску исполняется 130 лет. Основными площадками проведения праздничных мероприятий станут  площадь им. Ленина и ул. Ленина, Михайловская набережная и Парк «Арена». В первый день проведения Дня города в Новосибирске, 24 июня в парке «Арена» около нового ледового дворца прошел фестиваль VK Fest. По расписанию буднего дня будут ходить автобусы №5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, а также маршрутки №18, 43, 63 и троллейбусы №7, 8.

Ранее редакция сообщала о том, что делегации городов-побратимов поздравили Новосибирск с юбилеем.

Фото Infopro54

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : работа метров Новосибирске День города в Новосибирске


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