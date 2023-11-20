Суд разрешил застройщику не возвращать аванс за музыкальную школу в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в иске областной прокуратуры к мэрии Новосибирска и ООО ПКФ «Агросервис». Прокуратура требовала признать незаконным заключение между мэрией и застройщиком допсоглашения на строительство музыкальной школы в Академгородке в рамках которого компания получила аванс в размере 180 млн рублей. Прокуратура потребовала вернуть эти деньги в бюджет. Однако, суд поддержал сторону муниципалитета. Решение суда может быть оспорено в апелляции.

Напомним, весной 2023 года ООО ПКФ «Агросервис» выиграло тендер на строительство музыкальной школы по ул. Терешковой в Советском районе. Согласно проектной документации, общая площадь здания составит 5620,5 кв. метров. Оно будет переменной этажности (максимальное количество этажей — 5), с подвальным помещением. Помимо 50 учебных классов, в музыкальной школе предусмотрены концертный зал на 350 человек, звукозаписывающая студия, библиотека и др.

Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика, на участие в тендере были поданы две заявки. Победитель снизил цену контракта более чем на 18,5 млн рублей и согласился выполнить работы за 600 млн рублей. Они должны быть завершены до 29 декабря 2025 года (включительно). Как отмечается в документах контракта, оплата выполненных по контракту работ будет производиться поэтапно, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2023-2025 годы, в безналичной форме, после фактического выполнения и принятия работ. Аванс по контракту не предусмотрен.

По данным Seldon.Basis, ООО ПКФ «Агросервис» зарегистрировано в 1992 году. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Кроме этого, компания работает еще по 25 направлениям. Уставной капитал — 40 млн рублей. Генеральный директор — Светлана Григорьева. На счету компании 169 выигранных госконтрактов на общую сумму 17,7 млрд рублей. Единственным учредителем компании с 2002 года является Сергей Григорьев. В 2022 году Сергей Григорьев был задержан Управлением ФСБ по Новосибирской области по подозрению в хищении 21 млн рублей при строительстве детского сада и ремонта одного из подъездов в городе.

Ранее, в июне 2021 года суд Октябрьского района Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении гендиректора ООО ПФК «Агросервис» ещё по одному эпизоду, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый в результате своих действий причинил ущерб ФКУ «Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» на сумму более 134 млн рублей.

Напомним, что «Агросервис» выступал генподрядчиком строительства административного здания по ул. Романова в центре Новосибирска, под крышу которого должны заехать ряд подразделений мэрии, не «прописанных» в основном здании на Красном проспекте. Также компания выступала подрядчиком по строительству гимназии №3 в Советском районе Новосибирска. А также являлась подрядчиком строительства общежития НГТУ.

Ранее редакция сообщала о том, что школу на Тургенева достроит «Агросервис».