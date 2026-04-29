Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

«Сибагро» — один из крупнейший игроков аграрного сектора Новосибирской области, его поля расположены в восьми районах. О том, как компания готовится к посевному сезону, редакции Infopro54 рассказали директор Кудряшовского растениеводческого предприятия «Сибагро» Евгений Леоненко, главный агроном Станислав Лигузов и начальник цеха Андрей Тарасов.

Масштаб и новые культуры

— Евгений Геннадьевич, насколько велики масштабы подготовки к посевной в 2026 году?

Евгений Леоненко: Посевная площадь в этом году — 84,3 тысячи гектаров, что на 8 тысяч больше прошлого сезона. В общей сложности структура посевов по‑прежнему 50 на 50: половина зерновые — ячмень и пшеница, половина — масличные. Основное увеличение дала озимая пшеница, под которую отведены 8 тысяч гектаров. При этом не только наращиваются объемы, но и возвращаются некоторые культуры. Например, после пятилетнего перерыва снова сеются овес и горох (последнего — около 3 тысяч гектаров). Диверсификация — единственный способ оставаться устойчивыми в текущих экономических условиях. Делать ставку только на зерновые — слишком высокий риск.

— Вы сказали, что под масличные отдается половина всех площадей. Набор этих культур в этом сезоне поменялся?

Евгений Леоненко: База осталась прежней, она включает сою и рапс. Сою выращиваем с 2017 года, и в этом сезоне посеем 21 тысячу гектаров. Рапс — культура более новая для предприятия, планируем более 15 тысяч гектаров. Главное изменение — подсолнечник. В прошлом году в Кочковском районе пробовали посеять 500 гектаров. Собрали больше 25 центнеров с гектара. Это очень хороший результат, так что в этом году площадь увеличена почти в десять раз — до 5,6 тысячи гектаров. Климат там действительно подходит больше для этой культуры. Еще одно нововведение — люпин. Пока под него выделены 256 гектаров. Это высокопротеиновая культура, которую планируется добавлять в корма. Культура непростая, но перед нами поставлена задача — вырастить достойный урожай.

Управление и география

— Как управляется такой масштаб при географии в восемь районов?

Евгений Леоненко: Предприятие разделено на три цеха, в каждом — главный агроном со своими задачами. За зиму команда разрабатывает технологию: выбор семян, протравливание, система удобрений и средств защиты. Причем технология делится на интенсивную и экстенсивную. На менее плодородных почвах, где сложно добиться высокого урожая, применяется экстенсивная: менее дорогостоящие средства защиты, меньше удобрений. На плодородных — интенсивная, чтобы обеспечить высокую урожайность.

— Качество семян и средств защиты — залог высокой урожайности. Станислав Дмитриевич, как готовится посевной материал и решается проблема привыкания вредителей к препаратам?

Станислав Лигузов: Проводится мониторинг рынка на наличие лучших генетик — российской и импортной селекции. С этого года приобретены новые протравочные машины стационарного типа. Теперь семена проходят очистку, затем сразу попадают в протравочную камеру и упаковываются в биг-бэги. Это исключает попадание щебня, а трактористы не отвлекаются на лишние операции.

Что касается резистентности (способность вредителей привыкать к препаратам), то действующие вещества меняются из года в год. Это позволяет постоянно работать новыми средствами, не оставляя вредителям и болезням шансов на адаптацию.

— Какие современные технологии использует предприятие: от адаптации к погоде до подготовки почвы и посева?

Станислав Лигузов: Для адаптации к погоде используются программные продукты онлайн-мониторинга. Система «Геомир» создает триггеры — оповещения об отклонениях ветра, температуры, осадков. Это помогает быстро сориентироваться: стоит ли проводить мероприятия или подождать. Приметы в агробизнесе уже давно не работают, ставка — на цифровизацию. Что касается подготовки почвы и посевов, то здесь давно применяются системы параллельного вождения на широкозахватной технике. Они повышают точность обработки полей, экономят ресурсы и время. Кроме того, весь парк техники «Кудряшовского» оснащен системами телематического мониторинга. В программе определяется местоположение машин, выполненный объем работ и расход топлива, поэтому в любой момент можно отследить — когда, кем и как проводилась операция. При необходимости в систему загружаются фото и видео, это фиксирует возможные нарушения технологии и повышает прозрачность процессов. Такая система позволяет оперативно реагировать на любые сбои, будь то поломка техники или нештатная ситуация с посевами и почвой. А в этом году предприятие запускает проект облетов полей беспилотниками с коррекцией границ. Задача — точный ввод новых участков в оборот и мониторинг фаз развития культур.

Подготовка начинается за год до посева

— Учитывая масштабы земельного банка «Кудряшовского», как выстраивается логистика, чтобы уложиться в агротехнические сроки?

Евгений Леоненко: В любом хозяйстве поля, которые убираются осенью, сразу готовятся под следующий год. Поэтому подготовка к сезону 2026 года началась у нас еще в 2025-м — это пашка зяби, подготовка паров под озимые. Например, сейчас основной задачей является подготовка техники для закрытия влаги и посевных комплексов. Далее все будет зависеть от погоды: почва должна прогреться минимум до 12 °C, чтобы семена быстро проросли и не заболели.

Техника и командная работа

— Андрей Николаевич, как идет подготовка техники?

Андрей Тарасов: Как только начал сходить снег, мы приступили к расконсервации техники. Она вся проходит необходимое техобслуживание и к началу посевной кампании должна быть готова на 100%.

— Как удается минимизировать простои в пиковые нагрузки?

Андрей Тарасов: В цеху есть своя ремонтная зона: слесари занимаются автотранспортом, еще один-два — сельхозтехникой. Это позволяет оперативно устранять мелкие неисправности, а каждая минута на посевной — на вес золота, ведь погода меняется быстро.

— Посевная — это командная работа. Как выстраивается взаимодействие между подразделениями?

Андрей Тарасов: У нас есть традиция — планерки. Пока не сезон — они проводятся раз в неделю, в разгар посевной — каждый день. Утром бригадиры, агрономы, инженеры, технолог собираются все вместе: намечается план работ, расставляются приоритеты, корректируются сбои на месте. К тому же мы активно используем мессенджеры и систему мониторинга техники — это позволяет оперативно реагировать на поломки и перенаправлять машины, что многократно ускоряет процесс.

Но главное — не инструменты, а люди. Опыт агрономов, мастерство механизаторов, слаженность всей команды — вот что в итоге определяет результат.

Кадры и наставничество

— Как решается кадровый вопрос? Есть ли наставничество?

Андрей Тарасов: Кадры всегда остаются главной проблемой на период полевых работ. На предприятии активно развивается наставничество. Уже традицией стали практика студентов аграрных колледжей. Кто-то возвращается уже не первый раз, кто-то после учебы остается на постоянную работу. Бывает, что приводят с собой друзей: «Понравился подход, я с собой еще студента привезу». За каждым новичком закрепляется наставник, который помогает адаптироваться.

Масштаб как преимущество

— В чем главное отличие технологического процесса на предприятии масштаба «Кудряшовского» от средних фермерских хозяйств? И с какими вызовами вы сталкиваетесь на старте сезона?

Станислав Лигузов: Главное отличие — масштабность. У фермеров, несмотря на большую мобильность, отсутствует экономическая стабильность. Два провальных года — и они под угрозой, а такое крупное предприятие, как наше, может планировать и инвестировать в технологии. Вызовы тоже есть. Помимо погодных сюрпризов, остается проблема с импортной техникой: запчасти дорогие, поставки не всегда стабильны. Держать на складе каждую деталь невозможно, а выход из строя одной-двух единиц в пик сезона может привести к отставанию от плана, а значит — к снижению урожая. Поэтому усиливается ремонтная база и налаживаются ускоренные поставки.