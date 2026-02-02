Новосибирская область вошла в Топ-5 производителей рапса

Новосибирская область по итогам 2025 года вошла в топ-5 российских регионов по производству рапса, продемонстрировав один из самых высоких темпов роста. Валовой сбор культуры в регионе составил 425,5 тыс. тонн, что на 60,7% превысило показатели 2024 года, сообщает экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр».

Пятерка лидеров, в которую помимо Новосибирской области вошли Алтайский край (526,3 тыс. тонн (рост на 48,8% к показателям 2024 года), Красноярский край (511,0 тыс. тонн, +28,5%), Омская область (356,1 тыс. тонн, +56,7%) и Кемеровская область (335,6 тыс. тонн, +34,7%), обеспечила 38,7% всего объема производства России.

В целом по стране урожай рапса в 2025 году обновил исторический максимум, достигнув 5,57 млн тонн. Рост на 19,6% по сравнению с 2024 годом обеспечили расширение посевных площадей на 8,2% и увеличение урожайности на 10%.

Стоит отметить, что развитие рапсового кластера в регионе подтверждается и экспортной статистикой. По итогам первого полугодия 2025 года Новосибирская область заняла второе место в Сибири по экспорту масличных культур. Поставки рапса за рубеж выросли в три раза, достигнув 70 тыс. тонн. Объем экспорта рапсового масла в первом квартале увеличился в 3,8 раза, составив 8,4 тыс. тонн. Основным направлением остается Китай, также начались поставки в Беларусь, Казахстан и Северную Корею.

По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), рост переработки масличных культур в стране продолжится. Эксперты считают, что в сезоне 2025–2026 годов переработка этой культуры в РФ вырастет на 20%. Это позволит произвести более 1,7 млн тонн масла. При этом реализация крупного инвестпроекта в Новосибирской области столкнулась с очередным переносом сроков. Запуск завода по переработке льна и рапса ООО «Маслов» с инвестициями более 5 млрд рублей перенесен на вторую половину 2026 года.

