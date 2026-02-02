Поиск здесь...
Бизнес

Новосибирская область вошла в Топ-5 производителей рапса

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Регион продемонстрировал максимальный рост среди лидеров агроотрасли

Новосибирская область по итогам 2025 года вошла в топ-5 российских регионов по производству рапса, продемонстрировав один из самых высоких темпов роста. Валовой сбор культуры в регионе составил 425,5 тыс. тонн, что на 60,7% превысило показатели 2024 года, сообщает экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр».

Пятерка лидеров, в которую помимо Новосибирской области вошли Алтайский край (526,3 тыс. тонн (рост на 48,8% к показателям 2024 года), Красноярский край (511,0 тыс. тонн, +28,5%), Омская область (356,1 тыс. тонн, +56,7%) и Кемеровская область (335,6 тыс. тонн, +34,7%), обеспечила 38,7% всего объема производства России.

В целом по стране урожай рапса в 2025 году обновил исторический максимум, достигнув 5,57 млн тонн. Рост на 19,6% по сравнению с 2024 годом обеспечили расширение посевных площадей на 8,2% и увеличение урожайности на 10%.

Стоит отметить, что развитие рапсового кластера в регионе подтверждается и экспортной статистикой. По итогам первого полугодия 2025 года Новосибирская область заняла второе место в Сибири по экспорту масличных культур. Поставки рапса за рубеж выросли в три раза, достигнув 70 тыс. тонн. Объем экспорта рапсового масла в первом квартале увеличился в 3,8 раза, составив 8,4 тыс. тонн. Основным направлением остается Китай, также начались поставки в Беларусь, Казахстан и Северную Корею.

По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), рост переработки масличных культур в стране продолжится. Эксперты считают, что в сезоне 2025–2026 годов переработка этой культуры в РФ вырастет на 20%. Это позволит произвести более 1,7 млн тонн масла. При этом реализация крупного инвестпроекта в Новосибирской области столкнулась с очередным переносом сроков. Запуск завода по переработке льна и рапса ООО «Маслов» с инвестициями более 5 млрд рублей перенесен на вторую половину 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области построят теплицу для выращивания хвойных деревьев.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : рапс агропром

Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Автор: Юлия Данилова

В кластер редких и редкоземельных металлов может войти ряд месторождений Восточной Сибири и Арктики. О наиболее перспективных из них рассказал доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко.

Это месторождения Талнахского рудного узла, которые разрабатываются компаниями Норильского дивизиона, Томторское месторождение. По словам ученого, там очень высокое содержание редких и редкоземельных металлов. В последнее время была получена информация о наличии в этом месторождении марганцевых руд.

Читать полностью

В Новосибирске снижается производство обуви и изделий из кожи

В Новосибирской области регистрируют отрицательную динамику в производстве кожи и изделий из кожи. По данным Новосибирскстата, в 2025 году (с января по ноябрь) снижение составило 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели не выглядят катастрофическими, но представители отрасли считают их тревожными.

Ситуация в кожевенном и обувном производстве ухудшается по всей стране. Это подтверждает отраслевой союз.

Читать полностью

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Автор: Юлия Данилова

Первая очередь научно-инжинирингового центра, который планируется создать в Институте теплофизики СО РАН (ИТ СО РАН), предполагает модернизацию существующих помещений института. Этот вопрос обсуждался во время встречи директора ИТ СО РАН Дмитрия Марковича с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым в январе 2026 года.

— Мы получаем достаточно серьёзное финансирование на капитальный ремонт. Мы также планируем получить, и это подтверждается уже в министерстве, существенную субсидию на развитие нашего вычислительного суперкомпьютерного кластера, который был создан несколько лет назад при поддержке программы приборной модернизации Минобрнауки. Сейчас этот вычислительный кластер имеет достаточно серьёзную мощность, — около трёхсот терафлопс. В рамках проекта развития научно-инжинирингового центра мы планируем довести его мощность до одного петафлопса и дальше наращивать, — добавил Маркович.

Читать полностью

Число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году

Автор: Ольга Кирсанова

Число иностранных студентов на медицинских программах в российских вузах к 2030 году может достичь 142 тысяч человек. Согласно исследованию, опубликованному в статье «Экспорт российского медицинского образования: вызовы и перспективы» в научном журнале «Национальное здравоохранение».

При сохранении текущих темпов приёма на уровне около 24 тысяч человек в год общая численность этой категории учащихся в РФ без учёта квотных мест может составить 117 тысяч человек к 2030 году. С учётом студентов, обучающихся по правительственной квоте, показатель способен достигнуть 142 тысяч, говорится в статье, опубликованной на сайте «Национального здравоохранения».

Читать полностью

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Все визовые центры Канады на территории Российской Федерации, включая новосибирский, прекратили приём документов с 28 января 2026 года. Соответствующее уведомление было опубликовано 30 января на официальном сайте правительства Канады и портале оператора визовых услуг VFS Global.

Помимо Новосибирска, обслуживание заявителей остановлено в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Центры перестали принимать документы на все категории виз: туристические, гостевые, учебные и иммиграционные. Причины данного решения властями Канады не комментируются.

Читать полностью

Долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году работодатели Новосибирской области погасили долги по зарплате на сумму 644,6 млн руб. Эти деньги были выплачены 7 117 работникам. Для сравнения, в 2024 году — 592 млн рублей, сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов.

На 1 января 2026 года в Государственной инспекции труда имеются сведения о задолженности и непогашенной задолженности в размере 177,5 млн ₽. Это 3 073 работника. Для сравнения, на 1 января 2025 года задолженность составляла 138 млн рублей перед 3106 работников.

Читать полностью
