В микрорайоне Затон будут останавливаться речные теплоходы

По реке Обь в навигационном сезоне 2024 года перевезено 267 тысяч пассажиров. Это на 5,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Сергей Павлушкин. При этом по социальной линии пассажиропоток вырос на 41,3%: до 21 тысячи. В основном такой прирост дали перевозки пассажиров по маршруту Тихие зори — Северо-Чемской жилмассив — Речной вокзал, уточнил он. Этот рейс компания «Речфлот» запустила по договоренности в Минтрансом области, чтобы перенаправить пассажиропоток в обход городских пробок.

Исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров также отметил, что основной прирост пассажиропотока в компании идет за счет обслуживания рейсовых перевозок. В частности, линии Тихие зори с остановкой на Северо-Чемском жилмассиве. По его словам, жители этих локаций начали активно использовать речной транспорт.

— На следующий год мы планируем добавить в маршрут речных перевозок остановочный пункт «Затон». Этот микрорайон тоже находится в тяжелой транспортной ситуации. Мы уже встречались с представителями депутатского корпуса, которые работают на данной территории, с местными жителями, — отметил Бочаров.

Он пояснил, что в Затоне есть причалы, где проводится межнавигационный отстой судов. Кроме того, посадку пассажиров на борт теплохода можно организовать с помощью плавучих причалов.

— Сейчас важнейшая задача — обустройство подходных путей к месту посадки\высадки, чтобы пассажиры могли спокойно и без помех пройти к теплоходу, — добавил Бочаров.

Кроме того, он рассчитывает, что в ходе реконструкции набережной на Савы-Кожевникова там также появится причальная инфраструктура для речного транспорта.

В целом в инфраструктуру для организации речных перевозок в Новосибирске, которую сейчас формирует компания «Речфлот», войдут 15 остановочных пунктов, начиная от Краснообска и заканчивая остановкой в Заельцовском бору.

В инфраструктуру также войдет новый «Речной вокзал», строительство которого в районе Михайловской набережной продвигает Ассоциация судовладельцев Западной Сибири. По оценке Антона Бочарова, это может быть здание площадью 1-1,5 тысячи квадратов с залом ожидания, помещениями для администрации, кассами, местами общепита и отдыха детей. По нынешним ценам его строительство расчетно обойдется в 300 млн рублей.

Напомним, компания ООО «Речфлот», которая занимается пассажирскими речными перевозками, еще в 2018 году предложила сформировать в Новосибирске сеть речного пассажирского транспорта. Как отмечали инициаторы проекта, в нее могут войти жилмассивы, которые расположены по берегам Оби, а при строительстве перехватывающих парковок, и отдаленные микрорайоны. Как пояснял Антон Бочаров, сегодня многие застройщики Новосибирска вышли к реке и поэтому у этого вида транспорта появились новые перспективы развития. Компания обращалась к представителям региональной и муниципальной власти с предложением создать рабочую группу по разработке концепции речных пассажирских перевозок и береговой инфраструктуры. По оценкам компании, этот проект тоже может войти в стратегию развития транспортного каркаса новосибирской агломерации.

Ранее редакция сообщала о том, что проект развития речных перевозок в Новосибирске будет готов к весне 2025 года.