Полиция поймала браконьера с 12 экземплярами стерляди в Новосибирске

65-летнему жителю Новосибирска грозит до двух лет лишения свободы за незаконный вылов стерляди.
По сообщению транспортной полиции Сибири, мужчина одолжил у знакомого лодку с мотором и установил на реке Обь около села Дубровино крючковую снасть. С её помощью он поймал 12 экземпляров стерляди.
Лодку и орудие промысла было изъято вместе с рыбой.
— По заключению специалистов природоохранного ведомства, противоправные действия задержанного причинили ущерб биоресурсам региона в сумме более 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее редакция сообщала о том, что дело браконьера, убившего три косули, передано в суд в Новосибирской области.
Источник фото: Транспортная полиция Сибири
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