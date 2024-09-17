Полиция поймала браконьера с 12 экземплярами стерляди в Новосибирске

65-летнему жителю Новосибирска грозит до двух лет лишения свободы за незаконный вылов стерляди.

По сообщению транспортной полиции Сибири, мужчина одолжил у знакомого лодку с мотором и установил на реке Обь около села Дубровино крючковую снасть. С её помощью он поймал 12 экземпляров стерляди.

Лодку и орудие промысла было изъято вместе с рыбой.

— По заключению специалистов природоохранного ведомства, противоправные действия задержанного причинили ущерб биоресурсам региона в сумме более 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее редакция сообщала о том, что дело браконьера, убившего три косули, передано в суд в Новосибирской области.