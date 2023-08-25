Новосибирский суд поставил точку в деле Алексея Кортнева

Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении Алексея Кортнева обвиняемого в оскорблении представители власти. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

– Прекращено уголовное дело в отношении Кортнева, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, он освобожден от уголовной ответственности, – говорится в сообщении.

Кортневу назначен штрафа в размере 20000 рублей в доход государства.

Напомним, что 15 февраля 2023 года Алексей Кортнев, будучи недовольным отменой выступления возглавляемой им группы «Несчастный случай», публично оскорбил представителя власти, капитана полиции, показав ему неприличный жест в виде среднего пальца.

Кортнев извинился перед полицейским и возместил ему моральный вред в размере 70000 рублей, также музыкант принес пожертвование в размере 10000 рублей в счет народного фронта помощи «Все для Победы».

Решение суда уже вступило в законную силу, а на днях артист прислал уведомление об оплате штрафа.

Ранее редакция сообщала о том, что Алексей Кортнев извинился перед новосибирским полицейским.