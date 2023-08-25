Производитель напитков из Рязани планирует выпускать продукцию под маркой «Вагнер»

Рязанская компания «Вега», специализирующаяся на производстве безалкогольных напитков, подала заявку на регистрацию товарного знака «Вагнер», пишет газета «Ведомости». Название выбрали в честь немецкого композитора Рихарда Вагнера, творчество которого нравится владельцу бизнеса.

Если заявка получит одобрение, производитель будет вправе выпускать мясные закуски, пиво и безалкогольные напитки. Как пояснил изданию представитель компании «Вега», у них в планах выпускать лимонады и энергетики.

Эксперты считают, что рязанскому производителю вряд ли удастся осуществить задуманное, так как ему могут отказать в регистрации товарного знака из-за ассоциаций с ЧВК «Вагнер».

Ранее редакция сообщала, что под Тверью потерпел крушение самолет лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.