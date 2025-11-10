Платно в вузах Новосибирска обучаются более 52 тысяч студентов

Вузы- лидеры по «платникам»

На территории Новосибирской области действуют 22 вуза, в том числе один региональный — Новосибирский государственный театральный институт, один частный — Сибирский университет потребительской кооперации и четыре филиала вузов. В 2025 году платно по всем программам (бакалавриат, специалитет, магистратура) и формам обучения (очная, очно-заочная, заочная) обучается 52073 студентов. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.

В ведомстве также назвали вузы, которые лидируют по количеству платных студентов:

Сибирский университет потребительской кооперации — 9571 человек;

человек; Новосибирском государственном техническом университете — 6966 человек;

человек; Новосибирском государственном университете экономики и управления — 6232 человек;

человек; Новосибирском государственном педагогическом университете — 4673 человек;

человек; Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС — 4480 человек.

В 2025 году на платную форму обучения на программы высшего образования в вузы Новосибирска поступило 8539 человек.

Баллы на платных местах в вузах Новосибирска

Средний балл ЕГЭ по общему конкурсу на платную форму обучения в вузы Новосибирска в 2025 году составил 57 баллов.

По данным сервиса vuzopedia, в некоторых вузах Новосибирска минимальный средний проходной балл для поступления на платное обучение по ряду направлений существенно ниже:

Сибирский государственный университет путей сообщения — от 34,3 («Технология транспортных процессов»). Из 18 платных направлений минимальный проходной балл на всех ниже 50.

СИУ РАНХиГС — от 39 («Юриспруденция»). Только на одно из 11 платных направлений балл был выше 50 (Государственное и муниципальное управление).

Сибирский государственный университет геосистем и технологий — от 38,7 («Экономика», «Менеджмент»). Из 18 направлений в 2025 году минимальный проходной балл только по одному был выше 50.

Новосибирский государственный университет экономики и управления — от 38,3 («Менеджмент», «Экономика»). Из 20 направлений 50 баллов и более на двух направлениях.

Новосибирский государственный театральный институт — от 37,7 («Режиссура театра»). Минимальный балл по всем платным направлениям ниже 50 баллов.

Новосибирский технологический институт (филиал РГУ им. Косыгина) — 39,7 («Технология полиграфического и упаковочного производства»). Из 5 платных направлений по четырем менее 50 баллов.

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова — от 43,3 (Менеджмент). Из 8 программ, на двух менее 50 баллов.

Новосибирский юридический институт (филиал) Национального исследовательского Томского государственного университета — от 40,4 («Юриспруденция»).

Сибирский университет потребительской кооперации — от 33 («Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»). Из 14 направлений по двум минимальный балл выше 50.

НГТУ — 36,7 («Менеджмент», «Экономика»). Из 54 направлений, где возможно платное обучение, по 20 минимальный проходной балл от 50 и выше. По остальным, включая технические, ниже.

Сибирский государственный университет водного транспорта — 28,3 («Экономика»). Из 12 направлений, на которых возможно платное обучение, ни по одному минимальный бал не доходит до 50, в том числе, по техническим направлениям, важным для отрасли.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики — 33 («Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Радиотехника», «Информатика и вычислительная техника» и т.д.). Из 15 платных направлений ни по одному минимальный проходной балл не превышает 50 баллов.

НГПУ — 30 («Педагогическое образование»). Из 23 направлений по 5 минимальный бал от 50 и выше.

НГУ — 50 («Медицинская кибернетика»). По всем 26 направлениям платного обучения минимальный проходной балл от 50 и выше.

НГАУ — 36,3 («Экономика», «Профессиональное обучение (по отраслям)», «Менеджмент»). Из 20 платных направлений ни по одному нет среднего минимального проходного балла выше 50.

Сибстрин — 36,7 («Экономика»). По 17 направлениям на четырех минимальный балл от 50 и выше.

НГМУ — 40 («Стоматология»). По 6 платным направлениям на всех средний минимальный проходной балл ниже 50.

Количество платных мест скорректируют

В Министерстве образования области напомнили, что сейчас в России осуществляется переход к регулированию платного приема в вузы: с 2026 года планируется ограничить предельное количество платных мест в учреждениях высшего образования.

— Проект постановления правительства, определяющий количество таких мест, будет доведен до вузов в ноябре. После чего у вузов будет возможность представить предложения по корректировке количества мест для платного приема, — пояснили в Минобразовании региона.

Предельное количество платных мест в вузах Минобрнауки России планирует утвердить до 31 декабря 2025 года.

— Внедрение регулирования платного приема планируется осуществлять поэтапно и только по направлениям подготовки, вошедшим в соответствующий перечень. Итоговое предельное количество мест для платного приема перед его утверждением будет согласовываться межведомственной рабочей группой, в которую войдут федеральные органы исполнительной власти, являющиеся учредителями вузов, — подчеркнули в Минобразовании Новосибирской области в ответ на запрос редакции.

Напомним, Минобрнауки РФ разработало методику установки предельного числа платных мест в вузах в следующую приемную кампанию. Один из ключевых критериев методики: если средний балл ЕГЭ у «платников» прошлых лет был меньше 50, то коммерческие места на это направление не будут выделяться вообще.

Ранее редакция сообщала о том, что Минобрнауки РФ предлагает повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026/2027 учебных годах. Изменения затронут шесть предметов.