Новосибирский завод заключил сделку на 1,3 млрд

НПО «ЭЛСИБ» ПАО (Актив ООО «Сибирская генерирующая компания» — Ред.) опубликовало на сайте раскрытия информации сообщение о совершении существенной сделки. Согласно договору, компания должна до июля 2023 года изготовить четыре гидрогенератора для ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», осуществить их монтаж и наладку. Стоимость сделки составляет 1,38 млрд рублей с учетом НДС, или почти 26,76 % от балансовой стоимости активов эмитента.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО — одно из крупнейших за Уралом энергомашиностроительных предприятий. Предприятие проектирует и изготавливает генераторы в комплекте с системами возбуждения, крупные электрические машины для ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, ГЭС и АЭС. Как отмечается на сайте завода, предприятие поставило заказчикам 890 турбогенераторов общей мощностью 77 101 МВт, 166 гидрогенераторов общей мощностью более 16 924 МВт, модернизировало 77 гидрогенераторов общей мощностью 5 784 МВт.

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (дочерняя структура «Евросибэнерго», подконтрольна группе En+ Олега Дерипаски) на праве аренды управляет Братской, Иркутской и Усть-Илимской ГЭС.