Google представил новые смартфоны Pixel

Американская корпорация Google представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессоров собственного производства. Презентация новинок прошла во вторник в онлайн-формате, передает ТАСС.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro оснащены экранами диагональю 6,4 дюйма и 6,7 дюйма соответственно. Стандартная версия смартфона получила две основных камеры на задней панели, большая — три.

Главным новшеством стало то, что смартфоны от Google впервые обзавелись собственным процессором, который получил название Tensor. По утверждению производителей, он позволит новинкам работать на 80% быстрее предшественников. Смартфоны оснащены 8 Гб и 12 Гб оперативной памяти соответственно. Объем встроенной памяти достигает 256 Гб и 512 Гб в зависимости от модели.

Смартфоны Pixel оснащены новым ядром безопасности Titan M2. По словам разработчиков, оно должно защитить устройство от атак киберпреступников. Оба смартфона поддерживают проводную зарядку мощностью до 30 Вт.

Новинки представлены в трех цветах: коралловом, морской пены и черном для Pixel 6 и солнечном, облачно-белом и черном для Pixel 6 Pro. Цены на новые смартфоны Google начинаются от $599 за стандартную модель и от $899 — за большую.

Вице-президент корпорации Рик Остерлох сообщал, что новый чип «позволит предоставить пользователям доступ к инновациям в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения».

Ранее в Google при производстве смартфонов использовались процессоры от компании Qualcomm. Первые мобильные устройства линейки Pixel были представлены в 2016 году.