«Луч» получит землю для производства геофизического оборудования

Инвесткомиссия по оценке соответствия объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным законом Новосибирской области (от 01.07.2015 № 583-ОЗ), рассмотрела два инвестпроекта, претендующих на получение земельных участков без торгов, говорится в сообщении минэкономразвития.

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В итоге теруправлению Росимущества рекомендовано предоставить земельный участок площадью 9 841 кв. м (кадастровый номер 54:35:013770:24ООО)ООО НППГУ «Луч». Компания планирует построить комплекс промышленных зданий для производства геофизического оборудования. За счет реализации проекта расширится производственная база Научно-производственного предприятия геофизической аппаратуры «Луч» — в рамках программы импортозамещения и поставки серийного геофизического оборудования для исследования в процессе бурения и эксплуатации нефтяных скважин. Планируется создание 150 новых рабочих мест.

Проект предприятия рассматривался на инвестсовете области в декабре 2019 года. Как сообщал тогда гендиректор компании, планируется построить комплекс промышленных зданий. Земельный участок необходим для реализации второго этапа — строительства здания площадью 17,5 тысячи кв. м стоимостью около 700 млн рублей. Сроки строительства — 2020-2022 годы.

Рассмотрение запроса ООО «Сиббиотех» о предоставлении без торгов участка площадью 56135 кв. м в Кольцово (54:19:190102:12185) для организации первого этапа производства артемизинина и артемизининовой кислоты перенесено на следующее заседание комиссии. Инвестор представлял проект на инвестсовете в марте 2020 года. Директор компании отмечал, что запуск производства первого этапа запланирован к весне 2021 года, выход на проектную мощность — весной 2022 года. План производства: 7,5 т артемизинина и 1,5 т артемизининовой кислоты в год. Общий объем инвестиций в проект — 671 млн рублей, в первый этап — 251 млн.

Кроме того, комиссия рассмотрела ситуацию с реализацией проекта ООО «Инд-Сибирь» по созданию в Колыванском районе вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке 7760 т мяса индейки живым весом с возможностью расширения производительности до 15000 т. В частности, изучались основания расторжения договора с инвестором на аренду земли. В итоге компании рекомендовали предоставить минэкономразвития и департаменту имущества сведения об актуализации сроков реализации масштабного инвестпроекта, а также о ликвидации задолженности по арендной плате участка. Размер задолженности в министерстве не уточняют.

Напомним, проект ООО «Инд-Сибирь» был одобрен на инвестиционном совете области еще в декабре 2017 года. В ноябре 2019 года совладелец ТД «Сибирский гигант» (инициатор проекта «Инд-Сибирь») Александр Манцуров сообщал СМИ, что проект по созданию холдинга был остановлен в связи с тем, что он не договорился по условиям с финансирующим банком. Манцуров также заявлял, что проект готов, и в ближайшее время он планирует начать поиск нового инвестора или банка для его реализации. Эту информацию на пресс-конференции подтверждал министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. Он отмечал, со ссылкой на инвестора, что к концу 2019-началу 2020 года проект будет успешно запущен. Объем инвестиций в создание холдинга оценивался в 4,2 млрд рублей.

Фото с сайта компании