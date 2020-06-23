«Луч» получит землю для производства геофизического оборудования

Инвесткомиссия по оценке соответствия объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным законом Новосибирской области (от 01.07.2015 № 583-ОЗ), рассмотрела два инвестпроекта, претендующих на получение земельных участков без торгов, говорится в сообщении минэкономразвития.
на ул. 2-я Юргинская ООО НППГУ «Луч». Компания планирует построить комплекс промышленных зданий для производства геофизического оборудования. За счет реализации проекта расширится производственная база Научно-производственного предприятия геофизической аппаратуры «Луч» — в рамках программы импортозамещения и поставки серийного геофизического оборудования для исследования в процессе бурения и эксплуатации нефтяных скважин. Планируется создание 150 новых рабочих мест.
Проект предприятия рассматривался на инвестсовете области в декабре 2019 года. Как сообщал тогда гендиректор компании, планируется построить комплекс промышленных зданий. Земельный участок необходим для реализации второго этапа — строительства здания площадью 17,5 тысячи кв. м стоимостью около 700 млн рублей. Сроки строительства — 2020-2022 годы.
Напомним, проект ООО «Инд-Сибирь» был одобрен на инвестиционном совете области еще в декабре 2017 года. В ноябре 2019 года совладелец ТД «Сибирский гигант» (инициатор проекта «Инд-Сибирь») Александр Манцуров сообщал СМИ, что проект по созданию холдинга был остановлен в связи с тем, что он не договорился по условиям с финансирующим банком. Манцуров также заявлял, что проект готов, и в ближайшее время он планирует начать поиск нового инвестора или банка для его реализации. Эту информацию на пресс-конференции подтверждал министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. Он отмечал, со ссылкой на инвестора, что к концу 2019-началу 2020 года проект будет успешно запущен. Объем инвестиций в создание холдинга оценивался в 4,2 млрд рублей.
Фото с сайта компании
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