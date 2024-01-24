Андрей Гудовский: Каждый депутат должен голосовать за мэра Новосибирска по велению души

Мэр Новосибирска должен быть хозяйственником, любить город и отвечать за комфортное проживание в городе. Об этом заявил председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский, подводя итоги опроса горсовета о том, каким горожане видят будущего мэра Новосибирска. Вопросы для этого опроса готовила комиссия, которую он возглавляет, и пресс-служба горсовета.

— Лично меня удивило количество опрошенных, которые считают, что мэром может быть не новосибирец. Я уверен, что кандидат должен прожить в Новосибирске не менее 10 лет, чтобы полюбить его, понять город и людей, — отметил Гудовский. — Судя по результатам опроса, будущему мэру нужно ставить глобальные, серьезные задачи, чтобы мы не только по физическим параметрам были самым большим муниципальным образованием в России, но и комфортным, удобным для жизни людей городом.

По его словам, 30% опрошенных не исключили, что мэр может быть из другого города, 29% уверены, что главой Новосибирска может быть только новосибирец. 24% уверены, что для участия в выборах мэра человек должен прожить в городе не менее 10 лет, 14% — не менее 3 лет.

По мнению Андрея Гудовского, недовольство горожан, связанное с чистотой города, коммунальными авариями связано с неправильной системой управления Новосибирском.

— Я говорю об этом уже 10-15 лет. Нет личной ответственности чиновников за результаты работы, — заявил он.

— Ответственность за выборы мэра по новой процедуре ложится на горсовет. Может, в большей степени на членов фракции «Единая Россия», так как больше половины депутатов горсовета члены этой партии. Именно поэтому я буду настаивать, чтобы никаких совместных решений фракции по кандидатам не было. Голосование будет тайное и каждый депутат должен голосовать по велению своей души. Именно так буду голосовать я, — заявил Гудовский. — Мы все тоже живем в Новосибирске, видим вокруг пыль и грязь, наступаем на это каждый день. Каждый должен выбрать свою стезю и быть ответственным перед собой. Есть такое понятие, как самоуважение.

Гудовский отметил, что ему будет интересно посмотреть, как запросы горожан совпадут с критериями тех кандидатов, которые заявятся на конкурс. Насколько они будут биться с запросами о которых говорили респонденты.

Председатель комиссии напомнил, что объявить конкурс планируется на сессии горсовета 14 февраля. Защита кандидатов в мэры будет в онлайн-режиме на следующей сессии горсовета. На первых этапах комиссия будет тщательно отслеживать, чтобы кандидаты не списывали при ответах на вопросы. Кроме того, будет тщательно проверяться программа кандидата, чтобы избежать компиляции с программ кандидатов аналогичных конкурсов из других городов России.

Представитель общественности Владимир Кириллов предупредил депутатов в лице Андрей Гудовского об ответственности за организацию процесса выборов, а также напомнил об общественном контроле и предупредил, что при выявлении нарушений общественники обратятся в прокуратуру и суд.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты утвердили порядок проведения конкурса по назначению мэра Новосибирска.