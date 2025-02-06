Новосибирский зоопарк выпустил своих обитателей на прогулку по городу

Новосибирский зоопарк представил необычный проект. С помощью искусственного интеллекта (ИИ) они «выпустили» своих обитателей на прогулку по городу. Видео с этими приключениями было опубликовано в группе зоопарка.
Видеопроект предлагает зрителям взглянуть на мир глазами обитателей зоопарка, если бы они вдруг оказались на свободе. В видео показано, как львы исследуют городскую архитектуру, кенгуру беззаботно резвятся в сквере, а орангутан забирается на башню.
Кроме того, можно увидеть, как фламинго плещутся в водах реки Обь, сурикаты наслаждаются спектаклями в кукольном театре, обезьянки исследуют четвёртый мост, а белые медведи и пингвины гуляют по заснеженным улицам Новосибирска.
Отметим, что ранее в сети появились видео с «ожившими» памятниками Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году Новосибирский зоопарк посетили 1,5 млн человек. Около 500 тысяч гостей воспользовались льготами.
Источник фото и видео: пресс-служба Новосибирского зоопарка.
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