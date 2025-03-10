Какао-порошок за год подорожал в Новосибирске в два раза

В начале 2025 года сбытовые цены на какао-порошок в РФ увеличились практически в 2 раза относительно первых месяцев 2024. Об этом сообщил генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак. По его прогнозам, тенденция сохранится в течение 9 месяцев 2025 года.

— Что касается других какао-продуктов, а именно какао-масла и какао тёртого, то их мы решили закупать исключительно под заказ (под контракты с покупателями), — пояснил Новак.

Представители компании надеются на стабилизацию и потенциальное снижение закупочных цен на какао-продукцию в 4 квартале 2025 года. По словам Петра Новака, стоимость какао-порошка для отечественных производителей при позитивном сценарии начнёт уменьшаться не ранее 2026 года.

Напомним, основной потребитель какао в России — кондитерская отрасль. Ранее Новак не исключал, что в стране может сформироваться дефицит какао-продукции.

Напомним, в феврале производители начали поднимать цены на популярные у новосибирцев сладости. Одной из причин эксперты называли рост стоимости какао-бобов и какао-продуктов, которые являются ключевым сырьем при изготовлении шоколадных сладостей.

Ранее редакция сообщала о том, что в марте в Новосибирске резко вырастут цены на кофе.