Новосибирским предпринимателям возместят затраты на покупку кассовых аппаратов

С мэрии Новосибирска объявили конкурс на оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу в 2024 году. На эти цели из бюджета города и области будет выделено около 9,5 миллионов рублей.

Как сообщили в департаменте инвестиций муниципалитета, предприниматели смогут частично возместить следующие затраты:

по участию в выставках или ярмарках;

по уплате процентов по кредитам на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, или приобретение оборудования;

на оплату лизинговых платежей;

на обновление основных средств;

на приобретение и установку средств обеспечения пожарной безопасности, систем пожарной безопасности.

В департаменте подчеркивают, что подать документы на возмещение затрат по обновлению основных средств, можно будет, если приобретены в том числе контрольно-кассовые машины и фискальные накопители, если они находятся на бухгалтерском учете в организации как основные средства при соблюдении ряда условий.

Компенсация будет выделяться в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка инновационной деятельности в городе Новосибирске».

По данным УФНС по Новосибирской области, в декабре 2023 года в регионе на учете стояло 73 тысячи единиц контрольно-кассовой техники (ККТ), пользователями которой являлись 36 тысяч организаций и ИП. По данным налоговиков, ежемесячно на учет встает более 300 единиц ККТ.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы потратили в ресторанах и гостиницах города 28 млрд рублей. 4,6 млрд из них могли пройти мимо кассы, если бы не налоговики.