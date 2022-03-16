Американская фармкомпания приостановила инвестиции и ввоз ряда лекарств в Россию

Eli Lilly and Company, специализирующаяся на производстве инсулина, приостановила инвестиции и экспорт ряда неосновных лекарств в Россию. Компания заявила об этом решении на своем официальном сайте.

— Мы приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств в эту страну. Наша деятельность в России в настоящее время сосредоточена только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые лекарства производства Lilly, — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что намерена передать прибыль от продаж в России в качестве пожертвований организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи. В начале марта Lilly также пожертвовала инсулин на сумму 7,5 миллиона долларов американской некоммерческой организации Project HOPE, которая в настоящее время занимается доставкой основных лекарств и медицинских товаров на Украину.

После начала спецоперации на Украине инвестиционные проекты в России свернули также американская Pfizer и немецкая Bayer, однако от поставок лекарств компании отказываться не стали.