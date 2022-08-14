Новосибирское предприятие погасило дебютные облигации

ООО «Новосибирский завод резки металлов» («НЗРМ») полностью погасило свой дебютный выпуск облигаций. На дату планового гашения в обращении находились бумаги общей номинальной стоимостью 78,74 млн рублей. Параметры выпуска: объем эмиссии — 80 млн руб., купонная ставка — 13,5% годовых, срок обращения — 3,5 года, напоминает финансовый консультант компании ООО «Юнисервис Капитал».

В июне текущего года компания объявила по данному выпуску внеплановую оферту по причине нарушения одного из ковенантов (фактический показатель долговой нагрузки превысил уровень 500 млн руб.), в рамках которой было погашено 126 облигаций на общую сумму 1 263 262,14 руб.

— Инвестиции, привлеченные с помощью облигационных выпусков, были направлены на развитие бизнеса. С момента выхода на публичный рынок в марте 2019 года «Новосибирский завод резки металла» существенно нарастил ключевые финансовые показатели: за три года выручка компании выросла с 812 млн до 2,31 млрд руб., а чистая прибыль — с 9,3 до 48,5 млн руб. — отметили в «Юнисервис Капитал».

В обращении у эмитента находится еще один облигационный выпуск объемом 160 млн руб., размещенный в январе 2022 года.

В июле представители «НЗРМ» сообщали, что внутренний рынок металла проходит глобальную перестройку. По трейдингу снижаются объемы сбыта, рынки лихорадит, но инфраструктурные проекты продолжают работать и развиваться. В сферах энергетики, добычи угля, дорожном строительстве у завода сейчас множество заказов.

ООО «Новосибирский завод резки металла» (ООО «НЗРМ») — один из крупнейших металлообрабатывающих заводов за Уралом. Основан в 2015 году. Клиентами завода являются промышленные и строительные предприятия России. Ежемесячно завод оказывает услуги более 200 заказчикам.

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