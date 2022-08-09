Рекламодателям

Кредиторы опротестовывают сделку по продаже акций «Дяди Дёнера»

  • 09/08/2022, 11:57
Автор:
новости Новосибирска
Крайним может оказаться один из собственников компании.

8 августа арбитражный управляющий экс-собственника компании «Дядя Дёнер» Антона Горестова Александр Ледвин опубликовал заявление о признании сделки должника не действительной. Информация опубликована на Федресурсе. Судя по документу, речь идет о сделке, заключенной между Антоном Горестовым и Людмилой Супрун — договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Дядя Денёр», который стороны заключили в конце марта 2021 года.

Антон Горестов продал свою долю «Дяди Дёнера»

Напомним, в апреле 2021 года финансовый консультант «Дяди Денера» — ООО «Юнисервис Капитал» — сообщил, что Антон Горестов покинул компанию для того, чтобы сосредоточиться на развитии собственных бизнес-проектов. До момента заключения сделки купли-продажи доли в капитале сети принадлежали Антону Лыкову, Антону Супруну и Антону Горестову. Новым владельцем части бизнеса стала Людмила Супрун, супруга одного из действующих собственников, сети, основателя производителя минеральной воды Petroglyph Антона Супруна.

— С 2008 до 2016 года компанию «Дядя Дёнер» развивали мы совместно с Антоном Горестовым. В конце 2016 года, чтобы справиться с последствиями кризиса 2014-го, мы привлекли еще одного соинвестора, известного в Новосибирске предпринимателя Антона Супруна. В конце 2017 года Антон Горестов решил развивать сеть кофеен Prime Time — после закрытия известной в Новосибирске сети Traveler’s Coffee. Он начал быстро развиваться, захватывать все пустующие локации, привлекать заемные средства. К началу пандемии у него были открыты около 30 точек, — рассказывал на онлайн- встрече с эмитентами один из собственников «Дяди Дёнера» Антон Лыков. — Большинство точек были открыты на кредитные средства, и одним из кредиторов являлся наш старший партнер Антон Супрун. Он занимал деньги Антону Горестову на определенных условиях и на определенный срок, то есть в апреле-мае 2021 года эти деньги должны были вернуться и пойти на гашение облигаций первого выпуска (60 млн рублей). Но из-за пандемии выручка кофеен упала на 80%. С учетом того, что они открывались на заемные средства, Антон Горестов не смог вернуть деньги Антону Супруну. В итоге за долги он уступил супруге Супруна свою долю в компании «Дядя Дёнер». Эта ситуация сильно повлияла на наши планы по гашению облигаций.

Антон Горестов подал на самобанкротство в сентябре 2021 года. Сумма исковых требований составила 15,6 млн рублей. В октябре суд признал Горестова банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина.

Сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 миллионов рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 миллионов. Привлеченные частные инвестиции были направлены на расширение сети павильонов, а также на развитие собственного производства — хлебобулочного и мясного цехов.

В 2021 году «Дядя Дёнер» была одной из крупнейших сетей уличного питания в России, насчитывала более 120 павильонов в Новосибирской и Кемеровской областях.

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже, 12 мая, технический дефолт был зафиксирован также по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тыс рублей, по второй — около 20,5 млн рублей. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд. В ноябре собственники «Дяди Дёнера» предприняли попытку ликвидироваться.

 

Ранее редакция сообщала, что компанию выводят на исполнительное производство. 

Фото с сайта «Юнисервис Капитал»

512

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : облигации бизнес банкротство


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Минздрав Новосибирской области требует 54,6 миллиона рублей от ГК «ВИС»

Причина выставления иска пока не озвучивается.
Читать статью >>
новости Томска

Врио губернатора Томской области Мазур уволил главу облздрава

Решение об освобождении от должности Дмитриева он принял после посещения районной больницы.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Падение цен на вторсырье ударило по сборщикам и отрикошетило по производителям

«Рынок не то что проседает — он катится, а местами просто летит вниз».
Читать статью >>
новости Сибири

Ряд регионов Сибири затягивают строительство детсадов

И не торопятся подавать заявки на привлечение федерального финансирования для капремонта школ.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«У каждого свой исход»

Все материалы
Лента новостей

В новосибирском Минпромторге прокомментировали ситуацию с дефицитом некоторых лекарств

09/08/2022, 14:14

ГК «Расцветай» открыла продажи в масштабном проекте в Санкт-Петербурге

09/08/2022, 13:15

Глава «Омскгазстройэксплуатации» Сергей Жириков уходит в отставку

09/08/2022, 13:11

Минздрав Новосибирской области требует 54,6 миллиона рублей от ГК «ВИС»

09/08/2022, 12:52
Популярное

В России зарегистрировали новую вакцину против птичьего гриппа

09/08/2022, 14:23

ХК «Сибирь» обыграл столичное «Динамо» в товарищеском матче

09/08/2022, 10:43

ФНЛ может вновь ввести ограничения на посещение матчей

09/08/2022, 10:36

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб принял участие в «Дне поля Новосибирской области-2022»

09/08/2022, 11:41

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших кредитных карт с большим льготным периодом

09/08/2022, 10:46

ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными на треть

08/08/2022, 17:03
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска