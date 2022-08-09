Кредиторы опротестовывают сделку по продаже акций «Дяди Дёнера»

8 августа арбитражный управляющий экс-собственника компании «Дядя Дёнер» Антона Горестова Александр Ледвин опубликовал заявление о признании сделки должника не действительной. Информация опубликована на Федресурсе. Судя по документу, речь идет о сделке, заключенной между Антоном Горестовым и Людмилой Супрун — договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Дядя Денёр», который стороны заключили в конце марта 2021 года.

— С 2008 до 2016 года компанию «Дядя Дёнер» развивали мы совместно с Антоном Горестовым. В конце 2016 года, чтобы справиться с последствиями кризиса 2014-го, мы привлекли еще одного соинвестора, известного в Новосибирске предпринимателя Антона Супруна. В конце 2017 года Антон Горестов решил развивать сеть кофеен Prime Time — после закрытия известной в Новосибирске сети Traveler’s Coffee. Он начал быстро развиваться, захватывать все пустующие локации, привлекать заемные средства. К началу пандемии у него были открыты около 30 точек, — рассказывал на онлайн- встрече с эмитентами один из собственников «Дяди Дёнера» Антон Лыков. — Большинство точек были открыты на кредитные средства, и одним из кредиторов являлся наш старший партнер Антон Супрун. Он занимал деньги Антону Горестову на определенных условиях и на определенный срок, то есть в апреле-мае 2021 года эти деньги должны были вернуться и пойти на гашение облигаций первого выпуска (60 млн рублей). Но из-за пандемии выручка кофеен упала на 80%. С учетом того, что они открывались на заемные средства, Антон Горестов не смог вернуть деньги Антону Супруну. В итоге за долги он уступил супруге Супруна свою долю в компании «Дядя Дёнер». Эта ситуация сильно повлияла на наши планы по гашению облигаций.

Напомним, в апреле 2021 года финансовый консультант «Дяди Денера» — ООО «Юнисервис Капитал» — сообщил, что Антон Горестов покинул компанию для того, чтобы сосредоточиться на развитии собственных бизнес-проектов. До момента заключения сделки купли-продажи доли в капитале сети принадлежали Антону Лыкову, Антону Супруну и Антону Горестову. Новым владельцем части бизнеса стала Людмила Супрун, супруга одного из действующих собственников, сети, основателя производителя минеральной воды Petroglyph Антона Супруна.

Антон Горестов подал на самобанкротство в сентябре 2021 года. Сумма исковых требований составила 15,6 млн рублей. В октябре суд признал Горестова банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина.

Сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 миллионов рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 миллионов. Привлеченные частные инвестиции были направлены на расширение сети павильонов, а также на развитие собственного производства — хлебобулочного и мясного цехов.

В 2021 году «Дядя Дёнер» была одной из крупнейших сетей уличного питания в России, насчитывала более 120 павильонов в Новосибирской и Кемеровской областях.

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже, 12 мая, технический дефолт был зафиксирован также по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тыс рублей, по второй — около 20,5 млн рублей. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд. В ноябре собственники «Дяди Дёнера» предприняли попытку ликвидироваться.

Ранее редакция сообщала, что компанию выводят на исполнительное производство.