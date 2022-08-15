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Компетентное жюри конкурса «Сибирь.ПРО» приступило к оценке работ участников проекта

  • 15/08/2022, 10:45
31 июля завершился приём заявок для участия в семнадцатом Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».

новости бизнесаК работе уже приступила экспертная группа проекта, по результатам голосования которой будут определены лучшие представители сибирских СМИ.

Среди участников главного журналистского соревнования Сибири традиционно печатные, электронные и сетевые средства массовой информации, а также факультеты и отделения журналистики вузов Сибирского федерального округа. На конкурс представлено 915 заявок из всех десяти регионов округа, наиболее активно проявили себя журналисты из Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, а также Красноярского края.

Тема конкурса этого года – «Сибирь: воПРОсы устойчивого развития». Главная номинация, в которой будет вручена премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе – «Экономика». Победителями станут авторы и средства массовой информации, представившие работы о решении в регионах Сибири приоритетных экономических задач, в том числе о создании новых и модернизации существующих производств импортозамещающей продукции, обеспечении технологического суверенитета страны, формировании условий для новых видов занятости.

Жюри проголосует за конкурсные работы о магистральных брендах, связанных с историей и развитием Сибирского федерального округа, в своих текстах и сюжетах конкурсанты рассказывают об успешной деятельности сибирских компаний и товарах высшего качества, производимых в Сибири. Традиционно принимались материалы о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; о сибиряках, эффективно развивающих собственное дело, результаты которого приносят пользу не только его создателю, но и вносят вклад в развитие и благосостояние общества. Номинация «Экономика» стала самой многочисленной по числу заявок, в неё было подано 136 работ.

В год открытия Десятилетия науки и технологий на проекте особое внимание было уделено номинации генерального партнёра «Сибирь.ПРО» ПАО «ГМК «Норильский никель» – «Наука и образование». Победитель в ней будет определён за материал или серию материалов о реализации мероприятий в рамках национальных проектов по направлениям «Наука» и «Образование», Плана комплексного развития СО РАН с учётом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа, программы «Приоритет-2030», направленной на формирование прогрессивных современных образовательных организаций высшего образования, а также мегагрантов; о фундаментальных научных исследованиях сибирских учёных, инновационных проектах университетов и исследовательских институтов.

Вновь открытая на проекте номинация «ПРО спорт» заслужила успех и истинное признание у конкурсантов этого года, в ней представлено более 60 заявок! Победа в номинации присуждается авторам за материалы о сибиряках, увлечённых самыми разными видами спорта; победителях Олимпиад и Паралимпиад разных лет; чемпионах, достигших высоких результатов, и тех, кто только собирается покорять пьедесталы соревнований. А также журналистам, освещающим мероприятия в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В XVII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» специально для фотокорреспондентов сибирских СМИ дебютировала номинация «ПРО туризм». Премия учреждена в Год культурного наследия народов России и посвящена богатому историческому прошлому и самобытной культуре проживающих на территории Сибири народов. Победа присуждается за материал или серию фотоматериалов о туристическом потенциале Сибири; о мероприятиях, способствующих повышению интереса к регионам округа, а также о реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Номинацию поддерживает стратегический партнёр проекта – Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС).

Итоги главного журналистского соревнования Сибири будут подведены осенью в рамках XII «Сибирской медиа-недели» в Новосибирске. Победители конкурса совершат пресс-тур, где их ожидает насыщенная программа от партнёров проекта.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посвящён ПРОфессионалам в различных отраслях и делается для ПРОфессионалов медиаиндустрии. Оператор проекта – Сибирский окружной информационный центр.

Вниманию жюри главного журналистского соревнования Сибири представлены такие номинации, как «Экономика», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «ПРО спорт», «Герой нашего времени», «Цифровая Сибирь», «ПРО КСО и благотворительность», «Надёжная энергетика», «ПРО туризм», «Горный ПРОфиль», «ПРОфессия железнодорожник». А также будут вручены специальная премия «ПРОверенный источник» и специальный приз в номинации «ПРОба пера» от информационных партнёров конкурса.

Фото предоставлено пресс-службой организатора

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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