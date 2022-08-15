Компетентное жюри конкурса «Сибирь.ПРО» приступило к оценке работ участников проекта

К работе уже приступила экспертная группа проекта, по результатам голосования которой будут определены лучшие представители сибирских СМИ.

Среди участников главного журналистского соревнования Сибири традиционно печатные, электронные и сетевые средства массовой информации, а также факультеты и отделения журналистики вузов Сибирского федерального округа. На конкурс представлено 915 заявок из всех десяти регионов округа, наиболее активно проявили себя журналисты из Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, а также Красноярского края.

Тема конкурса этого года – «Сибирь: воПРОсы устойчивого развития». Главная номинация, в которой будет вручена премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе – «Экономика». Победителями станут авторы и средства массовой информации, представившие работы о решении в регионах Сибири приоритетных экономических задач, в том числе о создании новых и модернизации существующих производств импортозамещающей продукции, обеспечении технологического суверенитета страны, формировании условий для новых видов занятости.

Жюри проголосует за конкурсные работы о магистральных брендах, связанных с историей и развитием Сибирского федерального округа, в своих текстах и сюжетах конкурсанты рассказывают об успешной деятельности сибирских компаний и товарах высшего качества, производимых в Сибири. Традиционно принимались материалы о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; о сибиряках, эффективно развивающих собственное дело, результаты которого приносят пользу не только его создателю, но и вносят вклад в развитие и благосостояние общества. Номинация «Экономика» стала самой многочисленной по числу заявок, в неё было подано 136 работ.

В год открытия Десятилетия науки и технологий на проекте особое внимание было уделено номинации генерального партнёра «Сибирь.ПРО» ПАО «ГМК «Норильский никель» – «Наука и образование». Победитель в ней будет определён за материал или серию материалов о реализации мероприятий в рамках национальных проектов по направлениям «Наука» и «Образование», Плана комплексного развития СО РАН с учётом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа, программы «Приоритет-2030», направленной на формирование прогрессивных современных образовательных организаций высшего образования, а также мегагрантов; о фундаментальных научных исследованиях сибирских учёных, инновационных проектах университетов и исследовательских институтов.

Вновь открытая на проекте номинация «ПРО спорт» заслужила успех и истинное признание у конкурсантов этого года, в ней представлено более 60 заявок! Победа в номинации присуждается авторам за материалы о сибиряках, увлечённых самыми разными видами спорта; победителях Олимпиад и Паралимпиад разных лет; чемпионах, достигших высоких результатов, и тех, кто только собирается покорять пьедесталы соревнований. А также журналистам, освещающим мероприятия в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В XVII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» специально для фотокорреспондентов сибирских СМИ дебютировала номинация «ПРО туризм». Премия учреждена в Год культурного наследия народов России и посвящена богатому историческому прошлому и самобытной культуре проживающих на территории Сибири народов. Победа присуждается за материал или серию фотоматериалов о туристическом потенциале Сибири; о мероприятиях, способствующих повышению интереса к регионам округа, а также о реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Номинацию поддерживает стратегический партнёр проекта – Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС).

Итоги главного журналистского соревнования Сибири будут подведены осенью в рамках XII «Сибирской медиа-недели» в Новосибирске. Победители конкурса совершат пресс-тур, где их ожидает насыщенная программа от партнёров проекта.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посвящён ПРОфессионалам в различных отраслях и делается для ПРОфессионалов медиаиндустрии. Оператор проекта – Сибирский окружной информационный центр.

Вниманию жюри главного журналистского соревнования Сибири представлены такие номинации, как «Экономика», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «ПРО спорт», «Герой нашего времени», «Цифровая Сибирь», «ПРО КСО и благотворительность», «Надёжная энергетика», «ПРО туризм», «Горный ПРОфиль», «ПРОфессия железнодорожник». А также будут вручены специальная премия «ПРОверенный источник» и специальный приз в номинации «ПРОба пера» от информационных партнёров конкурса.