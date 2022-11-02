Новосибирское предприятие разместило второй выпуск облигаций

31 октября завершилось размещение второго облигационного выпуска ООО «Сибстекло» (Входит в РАТМ Холдинг. — Ред.). Об этом сообщил организатор выпуска ООО «Юнисервис Капитал». Размещение выпуска компании проходило по открытой подписке в течение 2 торговых дней. За это время состоялось 627 сделок: 523 — 28 октября, 104 — 31 октября. Максимальный объем одной заявки — 30 млн руб., минимальная сумма покупки — 1 тыс. руб. Средняя заявка зафиксирована на уровне 478,5 тыс. рублей, а самая популярная — 100 тыс. руб.

— Напомним, что объем выпуска — 300 млн рублей со ставкой купонного дохода в 17% на первые 15 месяцев (YTM к оферте ~18,39). Через 15 купонных периодов состоится полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Также для повышения ликвидности бумаг эмитентом предусмотрены 4 добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами — до 25% от объема выпуска каждая в даты окончания 3,6,9,12 купонных периодов, — поясняет организатор выпуска.

— Около половины привлеченных средств компания планирует направить на рефинансирование текущих кредитов, вторую половину — на пополнение оборотных средств, — комментируют в «Юнисервис Капитал».

Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей, бумаги будут находиться в обращении 3 года, а выплата купонного дохода осуществляться ежемесячно. По облигациям предусмотрена амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов.

В обращении у эмитента находится еще одни облигационный выпуск, размещенный в в 2020 году на сумму 125 млн руб. со ставкой купона в 12,5% годовых.

ООО «Сибстекло» производит до 744 тонн стекломассы в сутки. Эмитент — лидер в Сибирском Федеральном округе по производству и продаже стеклянной тары, его доля на рынке в Сибири и на Дальнем Востоке за 2021 год — около 60%. Эмитент производит более 120 видов продукции: как бесцветное, так и цветное тарное стекло.

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