СО РАН подготовит список технологий для очистки Черного моря от мазута

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) планирует предоставить перечень технологий, разработанных учёными, для оказания помощи в очистке побережья после разлива мазута из танкеров «Волганефти» в Черном море.

Как сообщил ТАСС, об этом было объявлено на заседании президиума СО РАН, которое провёл глава отделения Валентин Пармон.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили в общей сложности 9,2 тысяч тонн мазута. По оценкам Министерства природы РФ, в Чёрное море попало около 4 тысяч тонн нефтепродуктов. Однако губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждал, что на дне лежит около 5 тысяч тонн мазута.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал разлив мазута «экологической бедой». Он отметил, что почти 40% топлива вытекло, а часть мазута «залегла на дно», и в мае при определённых температурах он может подняться на поверхность. Сейчас, по его мнению, необходимо остановить расползание пятна, а затем уже думать о том, как вытащить «подзатопленные танкеры» на берег.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские физики планируют поставить в Китай 50 ускорителей. Осуществить поставки планируется за 2,5 года.